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Лига чемпионов
24 января 2025, 18:35 | Обновлено 24 января 2025, 18:53
2963
15

Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией

Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов, Динамо сыграло вничью в Лиге Европы

24 января 2025, 18:35 | Обновлено 24 января 2025, 18:53
2963
15
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
ФК Шахтер

С 21 по 23 января состоялись матчи предпоследнего, 7-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По итогам сыгранных поединков произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина за неделю добавила в копилку 0.600 очка. Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов у французского Бреста (2:0), а Динамо с камбэком сыграло вничью в Лиге Европы с турецким Галатасараем (3:3).

В рейтинге 2025 Украина остается на 23-й позиции (24.000), сократив немного отставание от Кипра, Швеции и Сербии.

Кипр (20-е место) имеет 25.662 с тремя командами в игре (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций).

Швеция идет на 21-м месте (25.625). Эльфсборг близок к выходу в 1/16 финала ЛЕ, Мальме точно выбывает из ЛЕ, Юргорден ждет соперника в 1/8 финала ЛК.

Сербия занимает 22-е место (25.100). Црвена Звезда вылетает из ЛЧ, ТСЦ Бачка-Топола сыграет в 1/16 финала ЛК.

Позади Украины в рейтинге УЕФА находится Венгрия (22.500 балла). У Ференцвароша все будет решаться в Лиге Европы в последнем туре.

Динамо уже точно сыграет последний матч в евросезоне 30 января против РФШ Рига, а Шахтер сохраняет микроскопические шансы на евровесну перед выездной игрой против Боруссии Дортмунд (29 января).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции (что очень вероятно) или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Галатасарай - Динамо Шахтер - Брест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 15
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Jeka23
Зараз важливіше перемагати на інших полях. Ці всі коефіцієнти згодом надолужимо.
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+9
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avk2307
Кипр и Швеция , Австрия, Турция , Греция показывают что наличие конкуренции в борьбе за золото чемпионата и медали это важно.
А у нас  к сожалению все построено по другому.
Да были Днепр  и Металлист в свое время и тогда у нас было даже два клуба напрямую в основную сетку ЛЧ, Ле соответственно.
И тут к то то поставил задачу монополизировать третью и четвертую силу и результат на лицо.
Но и правда, сейчас надо Побеждать на других полях...
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+1
umnuy2
там отвалится 20\21 коэф и мы летим
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0
pmelnik7788
Стаття має називатись - Україна наближається до 26 місця
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0
Лига
В следующем сезоне на четыре будут делить, балов в рейтинге больше будет однозначно. И там же уаф на четыре делить просило уефа в этом уже, после того как минусовые своим банкротством подставили, писали что уефа  рассмотрят это. Ну решения по этому поводу уефа так и не сделало
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-1
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Дыряво с пердя🤣
У венгров и словенцев 7, румынов 6, армянов 4, исландии 4 за этот год☝️у Украины 3.200 
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-10
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