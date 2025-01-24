Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией

С 21 по 23 января состоялись матчи предпоследнего, 7-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По итогам сыгранных поединков произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина за неделю добавила в копилку 0.600 очка. Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов у французского Бреста (2:0), а Динамо с камбэком сыграло вничью в Лиге Европы с турецким Галатасараем (3:3).

В рейтинге 2025 Украина остается на 23-й позиции (24.000), сократив немного отставание от Кипра, Швеции и Сербии.

Кипр (20-е место) имеет 25.662 с тремя командами в игре (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций).

Швеция идет на 21-м месте (25.625). Эльфсборг близок к выходу в 1/16 финала ЛЕ, Мальме точно выбывает из ЛЕ, Юргорден ждет соперника в 1/8 финала ЛК.

Сербия занимает 22-е место (25.100). Црвена Звезда вылетает из ЛЧ, ТСЦ Бачка-Топола сыграет в 1/16 финала ЛК.

Позади Украины в рейтинге УЕФА находится Венгрия (22.500 балла). У Ференцвароша все будет решаться в Лиге Европы в последнем туре.

Динамо уже точно сыграет последний матч в евросезоне 30 января против РФШ Рига, а Шахтер сохраняет микроскопические шансы на евровесну перед выездной игрой против Боруссии Дортмунд (29 января).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции (что очень вероятно) или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025