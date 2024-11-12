Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной
Другие новости
12 ноября 2024, 10:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:00
403
0

Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной

Главные новости за 11 ноября на Sport.ua

12 ноября 2024, 10:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:00
403
0
Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной
Instagram. Андрей Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 ноября.

1A. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций
Украинская команда в ноябре проведет ключевые поединки с Грузией и Албанией

1B. Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
Украинская делегация прибыла в Турцию, где будет готовиться к поединку

2. Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября
Виталий Буяльский получил повреждение

3. Ключевой игрок Милана. Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола
Андрей продемонстрировал две особых вещи: футболку и бутсы

4. Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зинедин хочет возглавить сборную Франции

5. Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

6. ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Украинскому нападающему «Ромы» передали трофей Пичичи

7A. Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals
Карлос в двух сетах уступил Касперу, хотя во второй партии побеждал 5:2

7B. Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре Итогового турнира

8A. Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Легендарный экс-хавбек «Ливерпуля» нажил немало критиков на Ближнем Востоке

8B. Энцо Фернандес: загадка на 120 млн евро
Рассказываем о проблемах дорогостоящего аргентинца в лондонском клубе

9. Ассист Лунина, голевая ошибка Забарного и Довбик без моментов
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура
Самые интересные события 13-го тура УПЛ

По теме:
Победы Динамо и Шахтера, фиаско Барселоны, у Довбика будет новый тренер
Лунин сделал суперассист, титул Гофф, умер Узелков, Чухаджян проиграл бой
Игрок МЮ стал украинцем, жребий Кубка для ДК и ШД, Полтаву отправили в ТЦК
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Футбол | 12 ноября 2024, 11:06 0
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец

Андрей Воронин попал в антитоп известного портала

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Футбол | 11.11.2024, 14:49
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом
Теннис | 12.11.2024, 08:16
«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом
«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Бокс | 11.11.2024, 17:48
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 10
Бокс
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 10
Бокс
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем