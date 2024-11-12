Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 ноября.

1A. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций

Украинская команда в ноябре проведет ключевые поединки с Грузией и Албанией

1B. Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций

Украинская делегация прибыла в Турцию, где будет готовиться к поединку

2. Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября

Виталий Буяльский получил повреждение

3. Ключевой игрок Милана. Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола

Андрей продемонстрировал две особых вещи: футболку и бутсы

4. Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу

Зинедин хочет возглавить сборную Франции

5. Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира

Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

6. ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги

Украинскому нападающему «Ромы» передали трофей Пичичи

7A. Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals

Карлос в двух сетах уступил Касперу, хотя во второй партии побеждал 5:2

7B. Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре Итогового турнира

8A. Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии

Легендарный экс-хавбек «Ливерпуля» нажил немало критиков на Ближнем Востоке

8B. Энцо Фернандес: загадка на 120 млн евро

Рассказываем о проблемах дорогостоящего аргентинца в лондонском клубе

9. Ассист Лунина, голевая ошибка Забарного и Довбик без моментов

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура

Самые интересные события 13-го тура УПЛ