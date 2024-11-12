Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной
Главные новости за 11 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 ноября.
1A. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций
Украинская команда в ноябре проведет ключевые поединки с Грузией и Албанией
1B. Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
Украинская делегация прибыла в Турцию, где будет готовиться к поединку
2. Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября
Виталий Буяльский получил повреждение
3. Ключевой игрок Милана. Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола
Андрей продемонстрировал две особых вещи: футболку и бутсы
4. Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зинедин хочет возглавить сборную Франции
5. Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ
6. ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Украинскому нападающему «Ромы» передали трофей Пичичи
7A. Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals
Карлос в двух сетах уступил Касперу, хотя во второй партии побеждал 5:2
7B. Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
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8A. Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
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8B. Энцо Фернандес: загадка на 120 млн евро
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9. Ассист Лунина, голевая ошибка Забарного и Довбик без моментов
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
10. Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура
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