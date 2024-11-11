Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

Футболисты, которые выступает в чемпионате Украины, прибыли в Польшу – сначала поездом в Перемишль, а потом в Жешув. С местного аэропорта украинская делегация вылетела в турецкую Анталью – в городе Белек будет проходить основной этап подготовки к предстоящим матчам. Игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, присоединятся к команде в Турции.

15 ноября национальная сборная отправится в Батуми (Грузия), где пройдет предматчевая пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва. На следующий день на стадионе Adjara Bet Arena состоится матч пятого тура Лиги наций Грузия – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Украинские болельщики купили всю квоту билетов на этот матч.

17 ноября, украинская делегация отправится в Тирану (Албания). Пресс-конференция Реброва состоится 18 ноября. Матч шестого тура Лиги наций Албания – Украина будет сыгран 19 ноября на стадионе Air Albania. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров объявил заявку на матчи Лиги наций.