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Лига наций
11 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 11 ноября 2024, 17:19
596
1

Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций

Украинская делегация прибыла в Турцию, где будет готовится к следующему поединку

11 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 11 ноября 2024, 17:19
596
1
Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций
УАФ, Сборная Украины

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

Футболисты, которые выступает в чемпионате Украины, прибыли в Польшу – сначала поездом в Перемишль, а потом в Жешув. С местного аэропорта украинская делегация вылетела в турецкую Анталью – в городе Белек будет проходить основной этап подготовки к предстоящим матчам. Игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, присоединятся к команде в Турции.

15 ноября национальная сборная отправится в Батуми (Грузия), где пройдет предматчевая пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва. На следующий день на стадионе Adjara Bet Arena состоится матч пятого тура Лиги наций Грузия – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Украинские болельщики купили всю квоту билетов на этот матч.

17 ноября, украинская делегация отправится в Тирану (Албания). Пресс-конференция Реброва состоится 18 ноября. Матч шестого тура Лиги наций Албания – Украина будет сыгран 19 ноября на стадионе Air Albania. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров объявил заявку на матчи Лиги наций.

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Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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DK1961
Самого главного игрока сборной сфоткали. У спирт уа уже совсем крышу сносит от необходимости прославлять даун ецких деревяшек
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