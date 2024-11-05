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Лига наций
05 ноября 2024, 02:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:27
111
0

Украинские болельщики раскупили всю квоту билетов на игру против Грузии

Матч Лиги наций состоится 16 ноября в Батуми

05 ноября 2024, 02:18 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:27
111
0
Украинские болельщики раскупили всю квоту билетов на игру против Грузии
УАФ

Украинские болельщики выкупили всю квоту билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между Грузией и Украиной. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Фанаты, которые отправили запросы 4 ноября до 18:00 по киевскому времени, получат свой ответ во вторник, 5 ноября. После 18:00 ассоциация запросов не принимает.

Поединок пройдет в городе Батуми на стадионе «Аджара Бэт Арена». Начало матча запланировано на 16 ноября в 19:00.

Напомним, что Украина занимает четвертое место, имея в активе четыре балла. А вот Грузия расположилась на второй строчке с шестью очками.

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Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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