Украинские болельщики раскупили всю квоту билетов на игру против Грузии
Матч Лиги наций состоится 16 ноября в Батуми
Украинские болельщики выкупили всю квоту билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между Грузией и Украиной. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Фанаты, которые отправили запросы 4 ноября до 18:00 по киевскому времени, получат свой ответ во вторник, 5 ноября. После 18:00 ассоциация запросов не принимает.
Поединок пройдет в городе Батуми на стадионе «Аджара Бэт Арена». Начало матча запланировано на 16 ноября в 19:00.
Напомним, что Украина занимает четвертое место, имея в активе четыре балла. А вот Грузия расположилась на второй строчке с шестью очками.
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