Украинские болельщики раскупили всю квоту билетов на игру против Грузии

Украинские болельщики выкупили всю квоту билетов на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций между Грузией и Украиной. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Фанаты, которые отправили запросы 4 ноября до 18:00 по киевскому времени, получат свой ответ во вторник, 5 ноября. После 18:00 ассоциация запросов не принимает.

Поединок пройдет в городе Батуми на стадионе «Аджара Бэт Арена». Начало матча запланировано на 16 ноября в 19:00.

Напомним, что Украина занимает четвертое место, имея в активе четыре балла. А вот Грузия расположилась на второй строчке с шестью очками.