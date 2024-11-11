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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:37
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Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура

Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:37
305
3
Волевая победа Шахтера, класс Александрии, выигрыш Динамо в матче тура
ФК Динамо

Юрий Максимов во главе «Ворсклы» одержал первую победу после возвращения в полтавский клуб. Его подопечные одолели на выезде «Черноморец». Черная полоса «Руха» продолжается. В этот раз львовяне уступили «Вересу». Проиграла и еще одна команда со Львова: «Карпаты» разгромно уступили в Александрии. «Шахтер» в волевом стиле одолел «Зарю». В центральном поединке тура «Динамо» переиграло «Полесье».

Джокеры тура

Судьбу матча «Черноморец» – «Ворскла» решил точный удар футболиста, вышедшего на замену. На 59-й минуте поединка наставник гостей Юрий Максимов вместо Ковталюка выпустил Ндукве. И спустя двадцать минут Денис стал автором единственного мяча в этой встрече. Для 24-летнего форварда этот гол – первый за «Ворсклу». А победа, которую «Ворскла» в итоге добыла в Одессе – премьерная для Максимова после возвращения в Полтаву.

А вот полузащитнику «Кривбасса» Твердохлибу в матче против «Колоса» понадобилась всего минута, чтобы отличиться. Егор вышел на второй тайм матча, заменив Аморозо, и уже через минуту сумел пробить Пахолюка. Но удержать победу подопечным Юрия Вернидуба не удалось: в середине второго тайма Боливар сравнял счет.

Антирекорд тура

Проиграв в родных стенах «Ворскле» (0:1), «Черноморец» стал автором исторического антирекорда. Одесситы проиграли 117-й поединок в истории чемпионатов Украины. Больше их под сводами УПЛ не проигрывал никто. Интересно, что до этого поединка антирекорд делили между собой «Черноморец» и «Ворскла».

Нули тура

Нулевую ничью расписали аутсайдеры – «Левый берег» и «Ингулец». Оппоненты выделялись бойцовскими качествами, а вот выделяться мастерством не спешили. Тем не менее, команда Василия Кобина смотрелась предпочтительнее команды Виталия Первака. Особенно при стандартах. Но неплохо себя проявил голкипер «аистов» Механив. Чего не скажешь о полевых игроках «Левого берега», которые не забивают уже в восьмом (!) поединке подряд.

Возмущение тура

После поединка против «Левого берега» главный тренер «Ингульца» Василий Кобин имел претензии к судейской бригаде: «Я общался с судьями, потому что видим разные трактовки. Моменты примерно одинаковые, но разные трактовки. Я просто подошел и культурно спросил: во время воздушной тревоги изменились судейские правила? У меня был один вопрос. Мне ответили, что нет, ничего не изменилось».

Не был доволен судейством в игре против «Шахтера» и наставник «Зари» Младен Бартулович. В частности, специалист усомнился в целесообразности назначения пенальти в ворота его команды: «У меня такой вопрос по этому пенальти. Если бы это было в другую сторону, судья бы его поставил»?

Событие тура

«Оболонь» на выезде играет из рук вон плохо. До матча против ЛНЗ «пивовары» проиграли шесть подряд выездных поединков. А если считать невыигрышную гостевую серию киевлян, то она насчитывала 15 матчей. Это антирекорд столичного клуба. Но в игре против черкасской команды антирекордная серия «Оболони» прервалась: подопечные Сергея Шищенко одержали неожиданную победу – 1:0.

Герой тура

ФК Александрия. Мигел Кампуш

«Александрия» в домашнем поединке разгромила «Карпаты» – 3:0. И все три мяча забил защитник «горожан» Мигел Кампуш. И все три взятия ворот львовян португалец осуществил после стандартов. Сначала он забил прямым ударом со штрафного, а затем дважды четко реализовал пенальти. Это первый хет-трик в карьере португальского защитника.

Поступь тура

Победив «Карпаты», «Александрия» довела число своих беспрерывных побед до пяти. Четыре поединка подряд «горожане» выиграли в рамках УПЛ, еще одна их виктория зафиксирована в Кубке Украины. А в целом беспроигрышная серия «Александрии» в чемпионате страны достигла отметки в 17 матчей. Это новый клубный рекорд.

Тенденция тура

Начав нынешний сезон «за здравие», футболисты «Руха» перешли теперь на «за упокой». Команда Виталия Пономарева в последнее время никак не может выиграть. Не выиграла она и на сей раз. Да что там не выиграла – проиграла. Львовяне уступили в гостях «Вересу» – 0:2. Это впервые в истории взаимоотношений двух клубов ривняне переиграли руховцев. И тем временем «Верес» не проигрывает в УПЛ уже в семи подряд поединках.

Характер тура

Матчи против «Зари» для «Шахтера» складываются, как правило, непросто. Не стал исключением и нынешний поединок. Луганчане первыми открыли счет в игре. Отличился Яцык. Однако после перерыва номинальные хозяева не только сумели сравнять счет, но и вырвали итоговую победу. Сначала четко реализовал пенальти Бондаренко, а затем, спустя две минуты, дебютный мяч за «горняков» забил Кевин. Победную точку за «Шахтер» поставил защитник «Зари» Джордан, срезавший мяч в свои ворота.

Неудачник тура

Принадлежащий «Динамо» форвард Супряга, выступающий в аренде в «Заре», пока что не может похвастаться результативными действиями. Влад уже залечил травму и восстановил свои кондиции, но с его прицелом явно что-то не так. В матче против «Шахтера» он вышел на замену на последних минутах встречи. И мог отличиться первым же касанием к мячу. Однако, выйдя на свидание с голкипером, Супряга пробил очень коряво – прямо в руки Ризныку. Безголевое молчание Супряги продолжается уже больше четырех лет.

Матч тура

В Киеве встретились один из лидеров чемпионского пелотона – «Динамо» - и команда, на словах демонстрирующая готовность бороться за самые высокие места – «Полесье». Перед игрой оппоненты упражнялись в словесной перепалке. Получалось неплохо. Но сильнейшего должно было определить футбольное поле. Сильнейшим в итоге оказалось «Динамо».

Хозяева забили два мяча в первой половине встречи – отличились Ванат и Ярмоленко. Гости вернулись в игру лишь под занавес матча: Гуцуляк отквитал один мяч, воспользовавшись ошибкой Дячука. Но на большее житомирян не хватило.

Удаление тура

Итог матча «Динамо» – «Полесье» был предрешен еще до перерыва. В первом тайме динамовцы забили два безответных мяча. Кроме этого, гости остались в меньшинстве – за две желтые карточки был удален защитник «волков» Богдан Михайличенко. Богдан умудрился схлопотать два «горчичника» с интервалом всего в шесть минут.

ФК Динамо. Богдан Михайличенко

Цифра тура

В игре против «Полесья» капитан «Динамо» Ярмоленко четко реализовал пенальти. Этот мяч стал для Андрея 110-м в чемпионатах Украины. По количеству забитых мячей в УПЛ Ярмоленко прочно обосновался на четвертом месте в историческом реестре бомбардиров. Впереди лишь Ребров, Шацких и Селезнев.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Символическая сборная тура

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 3
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8number
Якщо нічого не зміниться, то питання лише часу коли Шахтар вийде на першу позицію і вся інтрига закінчиться. Весною Шахтар не буде відволікатися на Єврокубки і поразок в УПЛ вже не буде.
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0
aleks19826
" І тим часом «Верес» не програє в УПЛ уже у дев'яти крайніх поєдинках". Брехня, у семи. Ну як так рахувати??? 
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0
aleks19826
П
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0
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