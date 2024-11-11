Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября
Виталий Буяльский получил повреждение
Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.
Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.
Пресс-служба УАФ сообщила, что Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах с Грузией и Албанией
Хавбек «Динамо» пропустит сбор из-за повреждения приводящей мышцы.
Ранее Ребров объявил заявку на матчи в ноябре.
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