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  4. Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2024, 14:07 |
674
3

Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября

Виталий Буяльский получил повреждение

11 ноября 2024, 14:07 |
674
3
Игрок Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах ноября
УАФ. Виталий Буяльский

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах с Грузией и Албанией

Хавбек «Динамо» пропустит сбор из-за повреждения приводящей мышцы.

Ранее Ребров объявил заявку на матчи в ноябре.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Pixelman
Правильно, краще відпочити, чим сидіти у Сірьожи на лавці
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0
Xvalenok03
Надеюсь это окончательная новость от уаф.
Повторять не будут?
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0
Main
Ну он и до этого не особо помогал , хотя это и не его вина
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0
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