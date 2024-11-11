Энцо Фернандес: загадка на 120 млн евро

С каждым матчем полузащитник «Челси» Энцо Фернандес получает все меньше игрового времени. Это тревожная тенденция для игрока, за которого заплатили 120 млн евро. Самое опасное в этой ситуации то, что никто особо не удивляется, если 23-летний полузащитник не попадает в стартовый состав. Он больше не является гарантированным игроком основы при Энцо Мареске, несмотря на то, что летом его сделали вице-капитаном.

Судя по всему, команда развивается и прогрессирует без него. Аргентинец становится последовательно непоследовательным, что отражается на его игровом времени и дальнейших перспективах под руководством Марески. У Энцо могут возникнуть серьезные проблемы, если он не сможет найти свое место в системе итальянца, заново обретя свою лучшую форму и, что особенно важно, сохранив ее. Фернандес не всегда был плох в этом сезоне, но он определенно не показал того уровня стабильности, которого от него ждали.

Энцо был игроком стартового состава в начале сезона, но этому больше способствовало не доверие тренера, а пятинедельное отсутствие Ромео Лавии из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче против «Манчестер Сити». Однако, когда бельгиец вернулся в состав, аргентинец из него выпал. Находясь в оптимальной форме, Лавия выходит на поле в стартовом составе. Мареска изменил тактику в пользу большей оборонительной надежности. Мойзес Кайседо является вторым центральным полузащитником вместе с бельгийцем, в то время как Коул Палмер играет на позиции атакующего хавбека. Для Энцо не остается места в центре поля.

Фернандес не стал той творческой силой «Челси», на которую рассчитывали в клубе. Предполагалось, что с приходом Марески аргентинец будет выполнят роль глубинного плеймейкера. Однако хавбек отличился только одним результативным действием в текущем сезоне АПЛ (в последнем матче с «Арсеналом») и, к тому же, показатель точности его передач снизился до 80,7%. Вместе с тем появляются вопросы о том, достаточно ли у него выносливости и физических данных, чтобы быть эффективным в качестве опорного полузащитника, что важно для Марески. Тренер хочет, чтобы его центральные хавбеки одинаково хорошо поддерживали свои атаки, и разрушали чужие.

Болельщики «синих» начинают сомневаться в том, достоин ли Энцо тех денег, которые за него заплатили. Вдобавок к этому появилась удручающая статистика, согласно которой, лондонцы выигрывают 81% матчей без Фернандеса в стартовом составе, а с ним – только 35%. Мареска утверждает, что перемены с игровым временем аргентинца, который был игроком стартового состава в прошлом сезоне, являются тактическими. Тренер также заявляет, что впереди у команды много матчей и Энцо будет играть. Может и так, но показательным будет то, в каких по важности поединках будет играть Фернандес. В данный момент тренер предпочитает пару центральных хавбеков без аргентинца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес в Лиге конференций выводит команду с капитанской повязкой

Энцо может блеснуть в Лиге конференций, но вряд ли это показатель, учитывая то, что Мареска не включил в заявку на турнир нескольких игроков, включая Коула Палмера. В Премьер-лиге, которая стоит на первом месте для «Челси», Фернандес не очень помогает команде. От аргентинца ожидают в первую очередь усиления атакующего потенциала команды. Однако на его счету менее 10-ти ударов по воротам. И это при том, что Мареска поднял его выше на поле. Впервые в своей европейской карьере Энцо совершает около 30% касаний мяча в штрафной площади соперника по сравнению с 23% в прошлом сезоне.

Несмотря на то, что он находится в более продвинутой роли, Фернандес не создал обилия моментов, в среднем всего 1,5 за 90 минут — незначительный рост по сравнению с прошлым сезоном. Аргентинец записал на свой счет больше касаний мяча, успешных передач и отборов, чем любой другой игрок в финале чемпионата мира 2022 года. Однако в этом сезоне он не столь эффективен с мячом и не участвует в обороне, что помогает объяснить его относительную неэффективность. Энцо занимает 9-е место в «Челси» по ударам (в среднем 0,66 за 90 минут), 7-е по ключевым передачам (1,48/90), 4-е по продвигающим передачам (5,57/90), 11-е по отборам (0,98/90) и 16-е по перехватам (0,33/90).

Главным конкурентом Фернандеса за место на поле считается Лавия. Именно с его приходом Энцо стал терять игровое время в АПЛ. Болельщики «синих» пока не так часто видели Ромео в действии, но их тренер гораздо лучше знаком с талантливым бельгийцем. Мареска курировал его переход из команды U-18 в молодежку «Манчестер Сити» во второй половине сезона 2020/21. После жалких 13 минут за весь прошлый сезон, склонный к травмам полузащитник произвел впечатление на специалиста уже за несколько матчей в нынешней кампании. В поединке против «Манчестер Сити» 20-летний хавбек занял 2-е место в своей команде по числу касаний мяча и противостоял таким игрокам, как Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Матео Ковачич.

Лавия больше сосредоточен на сохранении мяча, чем Фернандес, и точнее отдает передачи. В его активе 97% точных передач против 80,7% у Энцо. Это очень важно для Марески, который хочет контролировать игру в большинстве матчей. Показательным был поединок на «Энфилде», в котором «Челси» контролировал мяч 58% игрового времени, хотя «синие» в итоге проиграли. Лавия помогает тренеру выполнять план на игру, но его частые проблемы со здоровьем вызывают опасения. Несмотря на очевидный потенциал бельгийца, надвигающаяся угроза травмы преследует его в каждом матче. Это объясняет, почему Мареска не дает ему более 60-ти минут на поле, когда он выходит в стартовом составе.

При этом остается открытым вопрос, что делать с Энцо. Футболист, за которого заплатили 120 млн евро, не может не играть. Перед Мареской стоит большая задача — помочь Фернандесу обрести стабильную форму. Но для этого нужно найти ему стабильную позицию на поле. Как вариант – перевести Энцо на фланг. Сейчас ни у кого из вингеров «Челси» нет гарантии на игровое время, поэтому, возможно, аргентинец мог бы действовать эффективнее перед Лавией и Кайседо, а не вместе с ними. Но пока это лишь предположения. Факт заключается в том, что один из самых дорогих игроков в истории клуба теряет эффективность, и с этим нужно что-то делать.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal