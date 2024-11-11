Ассист Лунина, голевая ошибка Забарного и Довбик без моментов

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Полный матч Миколенко

«Эвертон» в гостях расписал ничью с «Вест Хэмом» – 0:0. Обе команды имели моменты, но забить никто не сумел.

Виталий Миколенко провел в составе «ирисок» полный матч. На поле было очень много борьбы, а совсем мало моментов. Украинский защитник в такой игре чувствовал себя достаточно неплохо. Подключался к атакующим действиям своей команды, несколько раз делал навесные передачи в борьбу.

В обороне были помарки. Не смог заблокировать удар Джеррода Боуэна с острого угла. Не смог прочитать момент, когда получил разрезную передачу за спину на Майкла Антонио. Проиграл верховую дуэль тому же Антонио в середине поля, что привело к опасной атаке и потере позиции на левом фланге защиты.

«Эвертон» находится на 16-м месте с 10-ю очками.

Зинченко не сыграл против Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» и «Арсенал» поделили очки – 1:1.

«Канониры» открыли счет в середине второго тайма. Хозяева через 10 минут сравняли счет.

Михаил Мудрик вышел за замену в середине второго тайма, когда хозяевам нужно было отыгрываться. Особо повлиять на ход игры на поле украинский вингер не смог. Несколько раз пытался обострить благодаря своим скоростным качествам, но до моментов создания не доходило. Отрабатывал в обороне.

Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке для запасных.

«Арсенал» и «Челси» имеют в своем активе по 19 очков и делят между собой 3-4 места в турнирной таблице.

Забарный против Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Брентфорд» оказался сильнее «Борнмута» – 3:2.

В первом тайме команды забили по одному мячу. После перерыва «пчелы» были более результативными.

Илья Забарный провёл на поле полный матч. Украинский защитник не может занести себе в актив поединок.

Во втором пропущенном голе гостей можно предъявить некоторые претензии к Забарному. Илья без агрессии встречал Брайана Мбемо, у которого было время поднять голову и оценить ситуацию. Французский легионер «разрезал» оборону «вишен» пасом на Миккеля Дамсгора, который с острого угла переиграл Кепу Аррисабагу.

Третий пропущенный гол «Борнмутом» исключительно на совести Забарного. Бывший защитник «Динамо» не выдержал офсайдную линию, что привело к выходу на ворота Йоана Висса, который без проблем разобрался с вратарем гостей и оформил дубль.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте. Хозяевам нужно было удерживать победный счет. К сожалению, ничем особенным украинский полузащитник за почти 15 минут игры на поле не запомнился.

В турнирной таблице «Брентфорд» находится на 11-м месте, имея в активе 16 очков. У «Борнмута» на одно очко меньше и 12-я позиция.

Голевой пас Лунина

У «Реала» не было никаких проблем с «Осасуной» – 4:0. В каждом из таймов «сливочные» забили по два гола сопернику.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. Работы у украинского голкипера было немного в течение матча. По-настоящему Лунин в игру так и не вступал.

В начале второго тайма Андрей записал в свой актив голевую передачу. Лунин удачно сыграл на выходе во время углового. Украинский вратарь сразу выбил мяч на чужую половину поля на Винисиуса. Бразилец благодаря скорости легко разобрался с защитником гостей и не оставил шансов вратарю «Осасуны». Игроки «Реала» с забитым голом поздравляли не только Винисиуса, но и Лунина.

«Реал» отстает от «Барселоны» на 6 очков, но «сливочные» имеют игру в запасе.

Довбик без голов

«Рома» дома уступила «Болонье» – 2:3.

Гости выиграли минимально первый тайм. В начале второй половины игры «волки» смогли сравнять счет, но быстро пропустили еще два гола. Под конец матча хозяева смогли сократить отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Артём Довбик провел на поле весь матч. Украинский нападающий провел свой не самый лучший поединок в столице Италии. Никаких моментов у Довбика не было.

В случае с первым пропущенным голом Артем мог бы лучше сыграть на втором этаже. Гол забил не игрок украинца, но у Артема была возможность перехватить навесную передачу.

Через несколько минут у Довбика был единственный полушанс в матче. После удара в перекладину Артем получил мяч в штрафной гостей, но долго принимал решение. В результате удар украинца был заблокирован.

В начале второго тайма форвард «Ромы» столкнулся в середине поля с Томмазо Побегой. Довбик долго не мог подняться с газона, но все же смог продолжить игру.

«Рома» набрала 13 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Малиновский и Цыганков залечивают травмы

«Жирона» в гостях победила «Хетафе» – 1:0. Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы и не попал в заявку на игру.

«Дженоа» спасся от домашнего поражения от «Комо» – 1:1. Руслан Малиновский продолжает залечивать травму.