Лунин сделал суперассист, титул Гофф, умер Узелков, Чухаджян проиграл бой
Главные новости за 9 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 ноября.
1A. ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»
1B. ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну
Впервые в карьере украинский голкипер сделал результативное действие
2. Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Ризнык заменит в заявке сине-желтых голкипера «Реала»
3. Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу чаек
4A. Прерванные серии. Колос и Кривбасс сыграли вничью
Команды в Ковалевке обменялись голами
4B. Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами
Три гола защитника принесли победу команде Руслана Ротаня
4C. Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ
Команда Шищенко одержала лишь свою вторую победу в этом сезоне УПЛ
5A. Чухаджян снова упустил чемпионский шанс. Эннис второй раз разгромил Карена
В ночь на 10 ноября в Филадельфии состоялся вечер бокса с участием украинца
5B. Дэвис и Лемос определили обязательного претендента для Ломы. Быстрый нокаут
Кейшон деклассировал Густаво
6. Умер известный украинский боксер-чемпион Вячеслав Узелков
Вячеславу Узелкову было 45 лет
7A. Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Победу в трех сетах одержала представительница США
7B. Саудовский триумф Коко Гофф, провал Людмилы Киченок
Самые интересные события женского Итогового турнира WTA
8A. Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
Даша в трех сетах переиграла оппонентку
8B. Цуренко в полуфинале закончила выступления на турнире WTA 125 в США
Леся в двух сетах уступила канадке Ребекке Марино
9. Дель Пьеро – 50: финальные мазки Пинтуриккьо
Впоминаем голы выдающегося «ювентино» в финалах различных турниров
10. Кристиан Пулишич: новый лидер Милана
Оцениваем прогресс американца на «Сан-Сиро»
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