Лунин сделал суперассист, титул Гофф, умер Узелков, Чухаджян проиграл бой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 ноября.

1A. ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги

Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»

1B. ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну

Впервые в карьере украинский голкипер сделал результативное действие

2. Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?

Ризнык заменит в заявке сине-желтых голкипера «Реала»

3. Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу чаек

4A. Прерванные серии. Колос и Кривбасс сыграли вничью

Команды в Ковалевке обменялись голами

4B. Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами

Три гола защитника принесли победу команде Руслана Ротаня

4C. Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ

Команда Шищенко одержала лишь свою вторую победу в этом сезоне УПЛ

5A. Чухаджян снова упустил чемпионский шанс. Эннис второй раз разгромил Карена

В ночь на 10 ноября в Филадельфии состоялся вечер бокса с участием украинца

5B. Дэвис и Лемос определили обязательного претендента для Ломы. Быстрый нокаут

Кейшон деклассировал Густаво

6. Умер известный украинский боксер-чемпион Вячеслав Узелков

Вячеславу Узелкову было 45 лет

7A. Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA

Победу в трех сетах одержала представительница США

7B. Саудовский триумф Коко Гофф, провал Людмилы Киченок

Самые интересные события женского Итогового турнира WTA

8A. Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд

Даша в трех сетах переиграла оппонентку

8B. Цуренко в полуфинале закончила выступления на турнире WTA 125 в США

Леся в двух сетах уступила канадке Ребекке Марино

9. Дель Пьеро – 50: финальные мазки Пинтуриккьо

Впоминаем голы выдающегося «ювентино» в финалах различных турниров

10. Кристиан Пулишич: новый лидер Милана

Оцениваем прогресс американца на «Сан-Сиро»