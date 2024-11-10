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Другие новости
10 ноября 2024, 11:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:00
607
0

Лунин сделал суперассист, титул Гофф, умер Узелков, Чухаджян проиграл бой

Главные новости за 9 ноября на Sport.ua

10 ноября 2024, 11:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:00
607
0
Лунин сделал суперассист, титул Гофф, умер Узелков, Чухаджян проиграл бой
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 ноября.

1A. ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»

1B. ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну
Впервые в карьере украинский голкипер сделал результативное действие

2. Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Ризнык заменит в заявке сине-желтых голкипера «Реала»

3. Чайки остановили горожан. Брайтон дома обыграл Манчестер Сити
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу чаек

4A. Прерванные серии. Колос и Кривбасс сыграли вничью
Команды в Ковалевке обменялись голами

4B. Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами
Три гола защитника принесли победу команде Руслана Ротаня

4C. Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ
Команда Шищенко одержала лишь свою вторую победу в этом сезоне УПЛ

5A. Чухаджян снова упустил чемпионский шанс. Эннис второй раз разгромил Карена
В ночь на 10 ноября в Филадельфии состоялся вечер бокса с участием украинца

5B. Дэвис и Лемос определили обязательного претендента для Ломы. Быстрый нокаут
Кейшон деклассировал Густаво

6. Умер известный украинский боксер-чемпион Вячеслав Узелков
Вячеславу Узелкову было 45 лет

7A. Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Победу в трех сетах одержала представительница США

7B. Саудовский триумф Коко Гофф, провал Людмилы Киченок
Самые интересные события женского Итогового турнира WTA

8A. Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
Даша в трех сетах переиграла оппонентку

8B. Цуренко в полуфинале закончила выступления на турнире WTA 125 в США
Леся в двух сетах уступила канадке Ребекке Марино

9. Дель Пьеро – 50: финальные мазки Пинтуриккьо
Впоминаем голы выдающегося «ювентино» в финалах различных турниров

10. Кристиан Пулишич: новый лидер Милана
Оцениваем прогресс американца на «Сан-Сиро»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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