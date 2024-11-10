Вечером 9 ноября мадридский Реал в матче 13-го тура чемпионата Испании разгромил Осасуну со счетом 4:0.

Хет-трик оформил бразильский форвард галактикос Винисиус Жуниор, еще один мяч забил английский нападающий Джуд Беллингем.

На 61-й минуте украинский голкипер Андрей Лунин впервые в карьере сделал ассист, отдав от своих ворот нацеленную передачу на ход Винисиусу Жуниору, который опередил защитника и точно попал в ворота. Украинский вратарь записал в свой актив сухой матч.

Звездный французский форвард королевского клуба Килиан Мбаппе, который в последнее время подвергается серьезной критике, покинул поле без результативных действий.

После победы Реал набрал 27 очков и занимает 2-е место, продолжая преследование Барселоны (33 пункта).

Ла Лига. 13-й тур, 9 ноября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Винисиус Жуниор, 34, 61, 69, Беллингем, 42

ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну