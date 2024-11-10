Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну
Испания
10 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 03:10
191
0

ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну

Впервые в карьере украинский голкипер сделал результативное действие

10 ноября 2024, 03:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 03:10
191
0
ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 9 ноября мадридский Реал в матче 13-го тура чемпионата Испании разгромил Осасуну со счетом 4:0.

Хет-трик оформил бразильский форвард галактикос Винисиус Жуниор, еще один мяч забил английский нападающий Джуд Беллингем.

На 61-й минуте украинский голкипер Андрей Лунин впервые в карьере сделал ассист, отдав от своих ворот нацеленную передачу на ход Винисиусу Жуниору, который опередил защитника и точно попал в ворота. Украинский вратарь записал в свой актив сухой матч.

Звездный французский форвард королевского клуба Килиан Мбаппе, который в последнее время подвергается серьезной критике, покинул поле без результативных действий.

После победы Реал набрал 27 очков и занимает 2-е место, продолжая преследование Барселоны (33 пункта).

Ла Лига. 13-й тур, 9 ноября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Винисиус Жуниор, 34, 61, 69, Беллингем, 42

ФОТО. Хет-трик Вини и ассист Лунина! Реал поймал кураж и уничтожил Осасуну

По теме:
ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов
ФОТО. Мудрик расскрыл секрет лифтовых фото? Новый пост Михаила
ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже
Осасуна чемпионат Италии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал - Осасуна фото фотогалерея выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Футбол | 09 ноября 2024, 12:43 1
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей

Главный тренер сборной Украины считает Киев своим домом

Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Футбол | 09 ноября 2024, 08:21 5
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса

Карло потерял контроль над раздевалкой команды

ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09.11.2024, 07:49
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай Гвардиолы в Англии
Футбол | 09.11.2024, 21:45
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай Гвардиолы в Англии
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай Гвардиолы в Англии
Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.11.2024, 03:03
Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Борнмут – 3:2. Шоу для зрителей. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06 1
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 43
Футбол
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
08.11.2024, 21:10 22
Теннис
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42 1
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем