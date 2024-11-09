ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги

В субботу, 9 ноября 2024 года, проходит матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной».

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба и на 62-й минуте отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора. 25-летний футболист удачно вышел из ворот во время подачи углового и сумел перехватить мяч. После этого Андрей сразу выполнил точную длинную передачу вперед, а Винисиус тремя касаниями сделал пас голевым.

Этот ассист является первым результативным действием в карьере украинца. После гола бразильца счет матча стал 3:0.

ВИДЕО. Как это произошло? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги