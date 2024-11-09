Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами

Игроки «Александрии» начали матч без прелюдий и уже на 2-й минуте могли повести в счете. Беляев из пределов штрафной площади грамотно пробил в дальний угол, но переиграть Кемкина не смог.

Момент по-настоящему завел обе команды и они повели отчанную борьбу на каждом участке поля. Эмоции били через край, фолов и стыков было в избытке, а вот с голевыми моментами было хуже. Доминировали хозяева, но реальных угроз воротам «Карпат» они не создавали. О своих атакующих притязаниях время от времени напоминали львовяне, но оборона «Александрии» явно переигрывала атаку соперников.

Все изменил в пользу команды Руслана Ротаня на 36-й минуте центральный защитник команды Мигел Кампуш. Безерра заработал штрафной в не самом удобном месте для прямой угрозы, но португалец смог забить. Он с правой ноги пробил точно через стенку из львовян и направил мяч в нижний ближний угол. 1:0.

Игроки «Карпат» до перерыва попытались отыграться, но запомнились опасным ударом Чачуа над перекладиной и дальним «выстрелом» Очеретько для статистики.

После перерыва подопечные Ротаня продолжили доминировать, а гости, как и до отдыха, тешили себя редкими всплесками. А на 51-й минуте в штрафной гостей упал Безерра, против которого правила нарушил Жан Педросо – пенальти. Исполнить 11-метровый хотел Филиппов, но со скамейки запасных последовало указание бить Кампушу. Тот не подвел – 2:0.

Заменами львовяне постарались вернуться в игру, однако получили наказание ввиду еще одного 11-метрового под самый занавес поединка. И вновь исполнить пенальти взялся Кампуш, и вновь хладнокровно переиграл Кемкина.

3:0 – «Александрия» уверенно разобралась с «Карпатами», которые показали яркую игру, но лишенную остроты.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Александрия» – «Карпаты» – 3:0

Кампуш, 36, 54 пенальти, 87 пенальти

Альварес, 44 – Ротань, 50 (за пределами поля).

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный (Костышин, 88), Филиппов (Кулаков, 77), Мишнев (Смирный, 65), Беляев (Ковалец, 65), Мартынюк, Кампуш, Шабанов, Безерра, Козак (Шостак, 88).

«Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа (Бруниньо, 57), Очеретько (Клименко, 77), Костенко (Шах, 68), Подлепенец (Стенио, 57), Игорь Невес (Устименко, 77).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ника» (г.Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА