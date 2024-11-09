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Александрия
09.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 17:22 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:51
1172
18

Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами

Три гола защитника принесли победу команде Руслана Ротаня

09 ноября 2024, 17:22 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:51
1172
18
Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами
ФК Александрия

Игроки «Александрии» начали матч без прелюдий и уже на 2-й минуте могли повести в счете. Беляев из пределов штрафной площади грамотно пробил в дальний угол, но переиграть Кемкина не смог.

Момент по-настоящему завел обе команды и они повели отчанную борьбу на каждом участке поля. Эмоции били через край, фолов и стыков было в избытке, а вот с голевыми моментами было хуже. Доминировали хозяева, но реальных угроз воротам «Карпат» они не создавали. О своих атакующих притязаниях время от времени напоминали львовяне, но оборона «Александрии» явно переигрывала атаку соперников.

Все изменил в пользу команды Руслана Ротаня на 36-й минуте центральный защитник команды Мигел Кампуш. Безерра заработал штрафной в не самом удобном месте для прямой угрозы, но португалец смог забить. Он с правой ноги пробил точно через стенку из львовян и направил мяч в нижний ближний угол. 1:0.

Игроки «Карпат» до перерыва попытались отыграться, но запомнились опасным ударом Чачуа над перекладиной и дальним «выстрелом» Очеретько для статистики.

После перерыва подопечные Ротаня продолжили доминировать, а гости, как и до отдыха, тешили себя редкими всплесками. А на 51-й минуте в штрафной гостей упал Безерра, против которого правила нарушил Жан Педросо – пенальти. Исполнить 11-метровый хотел Филиппов, но со скамейки запасных последовало указание бить Кампушу. Тот не подвел – 2:0.

Заменами львовяне постарались вернуться в игру, однако получили наказание ввиду еще одного 11-метрового под самый занавес поединка. И вновь исполнить пенальти взялся Кампуш, и вновь хладнокровно переиграл Кемкина.

3:0 – «Александрия» уверенно разобралась с «Карпатами», которые показали яркую игру, но лишенную остроты.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Александрия» – «Карпаты» – 3:0

Кампуш, 36, 54 пенальти, 87 пенальти

Альварес, 44 – Ротань, 50 (за пределами поля).

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный (Костышин, 88), Филиппов (Кулаков, 77), Мишнев (Смирный, 65), Беляев (Ковалец, 65), Мартынюк, Кампуш, Шабанов, Безерра, Козак (Шостак, 88).

«Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа (Бруниньо, 57), Очеретько (Клименко, 77), Костенко (Шах, 68), Подлепенец (Стенио, 57), Игорь Невес (Устименко, 77).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Ника» (г.Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты Мигел Кампуш
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 18
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Iigor6583
Судєйка знову дає ліві пеналі. Та там потрібно було давати негру жовту за симуляцію. Але судейка любить капусточку.
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+1
gubanoff
вРотаня не зупыныти!!11
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+1
Tower Bridge
У  ДнепраОдин  сорвалось чемпионство,  так может хоть Полиграфы освежат статистику)
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+1
Istm
в цілому на перемогу Олександрія награла.
по першому пенальті питань немає, другий дещо сумнівний. начебто нападник першим торкнувся м'яча, але важко зрозуміти.
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0
Макс Максов
Олександрію в ЛЧ, Ротаня назад в тренери збірної!
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ ОБОССАНАЯ КРОТО БОТО БАНДА  ПАМЕНЬШЕ НАМ НАДА СЕЧАС ГАВАРИТЬ ПРА ДЕНАМКУ А ТО НЕ ДАЙ РЕНАТ ФСЕ ДАГАДАЮТЦА ЧТО У НАС КОМПЛЕКСЫ И ИЗ ЗА ЭТАВА НА МАЧЕ АЛЕКСАНДРИЙКИ КАРПАТИ  МИ АБСУДЖАЭМ ДЕНАМКУ
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0
Main
Молодцы, вперед к чемпионству 👏👏
Шахтер и Динамо пусть сосут сушки))
Ответить
0
heops
Астанавитесь)))
А якщо без жартів то молодці, сподіваюсь завтра забезпечимо вам чисте перше)
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-1
Falko
Так дубль чи хет-трік? )
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-1
дыряво с пердя 🤣
Португалия
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре🥳
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-2
Remark
Ще б Зоря хлопнула б Дно днищенське і футбольний вікенд можна рахувати вдалим 🙏
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Це вже 9 очок гандикапу перед щурами!
Непогано, непогано 👏
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-2
Pavel_i_CO
У Олександрії вже +9 над Юзівкою. Чекаємо завтра перемоги Динамо Київ та такий результат в східнячому дербі, щоб ДНОнєтскіє залились з горя своїм боярищніком 
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-2
Фанькин кот
Теперь осталось только Полесью прихлопнуть дно днищенское - и футбольный уик-энд можно считать удачным!👍
Ответить
-2
Отаман
Олександрія якби грала в лізі європи, не зганьбила б так Україну як це робить фк гуньдяй суркіса та медведчука. Нагадаю, за підсумками 4 турів ліги європи фк гуньдяй суркіса йдуть на обісраному останньому, 36-му місці в турнірній таблиці без очок та без забитих м'ячів🤮
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-3
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