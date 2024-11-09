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Премьер-лига
Александрия
09.11.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 06:03 | Обновлено 09 ноября 2024, 06:04
116
0

Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в отличной форме

09 ноября 2024, 06:03 | Обновлено 09 ноября 2024, 06:04
116
0
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты Львов

В субботу, 9 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и львовские «Карпаты». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:30.

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Александрия

«Александрия» в чемпионате идет по чемпионскому графику. В активе команды девять побед и две ничьи в одиннадцати матчах и перенесена игра с «Динамо», которое имеет аналогичные показатели и на пару с подопечными Руслана Ротаня лидирует в турнирной таблице.

В предыдущем туре «полиграфы» играли против тоже команды с амбициями – житомирского «Полесья» – и сумели одержать победу со счетом 1:0. Руслан Ротань, похоже, нашел оптимальный состав и теперь использует его, используя только минимальную ротацию. Эта победа принесла Ротаню звание тренера тура.

Правда, та игра ознаменовалась очередным скандалом для украинского футбола. В конце матча мяч попал в руку игрока Александрии» в штрафной, арбитры просматривали повтор, но не увидели там пенальти. Эксперт арбитража Никола Риццоли признал ошибку арбитров. Правда, как все происходило во время просмотра эпизода судьями, могут увидеть все желающие, поскольку УАФ обнародовала соответствующую видеозапись, поэтому вряд ли можно говорить о некой предвзятости.

Карпаты

«Карпаты», несмотря на статус новичка, тоже являются серьезной силой в текущем чемпионате. Да, пятое место – это не второе, но вряд ли у львовских болельщиков есть претензии к своей команде, поскольку выступает она достаточно солидно и только моментами допускает какие-то осечки. Как, например, в игре 8 тура против «Полесья», когда «зелено-белые» проиграли 1:3.

Однако после этой победы команда Лупашко не проигрывает уже четыре матча подряд. Сначала была сыграна нулевая ничья с «Ингульцом», а затем последовательно были переиграны «Рух» во львовском дерби, «Оболонь» и «Левый берег». За такие результаты Владислав Лупашко был признан лучшим тренером октября.

Кстати, в победной игре против «Левого берега» (3:0) «Карпаты» установили рекорд сезона по ударам по воротам соперника – львов'яне пробивали целых 28 раз.

Правда, победная серия в чемпионате была разбавлена ​​досадным поражением в Кубке Украины – теперь у дерби выиграл «Рух».

Статистика встреч

Если говорить о именно этом юридическом лице «Карпаты», то они с «Александрией» еще не встречались. А вообще львовская команда с аналогичным названием и «Александрия» провели между собой 19 матчей, львовяне выиграли только два раза и восемь сыграли вничью, в остальных играх непременно сильнее были их соперники.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Мартынюк – Мышнев, Калюжный, Ковалец – Безерра, Филиппов, Козак

«Карпаты»: Кемкин – Адамюк, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Чачуа, Альварес – Пидлепенець, Очеретько, Шах – Игорь Невес

Прогноз на противостояние

В этой игре может произойти все, что угодно, но поставим на то, что «Александрия», как минимум, не проиграет.

Прогноз Sport.ua
Александрия
9 ноября 2024 -
15:30
Карпаты Львов
Ничья 3.55 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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