09.11.2024 15:30 - : -
Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 11:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:09
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Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины
09 ноября 2024, 11:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:09
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В субботу, 9 ноября, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и «Карпаты» Львов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра Николая Балакина прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 29 очков. У «Карпат» 5-я позиция и 18 пунктов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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