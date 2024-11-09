В субботу, 9 ноября, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и «Карпаты» Львов.

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Стартовый свисток арбитра Николая Балакина прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 29 очков. У «Карпат» 5-я позиция и 18 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.