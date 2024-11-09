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Премьер-лига
Александрия
09.11.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 11:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:09
97
0

Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

09 ноября 2024, 11:49 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:09
97
0
Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 9 ноября, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и «Карпаты» Львов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Николая Балакина прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 29 очков. У «Карпат» 5-я позиция и 18 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Александрия Александрия - Карпаты Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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