Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
Даша в трех сетах переиграла оппонентку
22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Анна-Лену Фридзам (WTA 494) в полуфинале турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался 1 час 38 минут.
ITF W75, Исманинг (Германия), 1/2 финала
Анна-Лена Фридзам (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:4, 6:7(4:7), 1:6
В финале украинка встретится с представительницей Швейцарии – Сюзан Бандекки (WTA 276)
Напомним, что по ходу турниру Снигур переиграла четырех теннисисток из Германии – Лару и Антонину Шмидт, а в четвертьфинале Марьеллу Тамм
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