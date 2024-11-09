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  4. Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
ITF
09 ноября 2024, 18:42 | Обновлено 09 ноября 2024, 19:07
436
0

Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд

Даша в трех сетах переиграла оппонентку

09 ноября 2024, 18:42 | Обновлено 09 ноября 2024, 19:07
436
0
Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Анна-Лену Фридзам (WTA 494) в полуфинале турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался 1 час 38 минут.

ITF W75, Исманинг (Германия), 1/2 финала

Анна-Лена Фридзам (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:4, 6:7(4:7), 1:6

В финале украинка встретится с представительницей Швейцарии – Сюзан Бандекки (WTA 276)

Напомним, что по ходу турниру Снигур переиграла четырех теннисисток из Германии – Лару и Антонину Шмидт, а в четвертьфинале Марьеллу Тамм

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Дарья Снигур Анна-Лена Фридзам
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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