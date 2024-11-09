Кристиан Пулишич: новый лидер Милана

Перед своим первым матчем в качестве главного тренера сборной США Маурисио Почеттино высоко оценил полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича, назвав его «фантастическим игроком». С одной стороны, специалист не мог сказать ничего другого о лидере своей команды. С другой, американец действительно прогрессирует. Прямо сейчас он является одним из лучших футболистов в нестабильном «Милане». 26-летний хавбек не смог закрепиться в «Челси», но раскрылся на «Сан-Сиро».

Пулишича всегда считали игроком выше среднего уровня, но топовым его никогда не называли. Готов ли Кристиан сделать следующий шаг? Главным статистическим показателем для атакующих игроков являются голы и результативные передачи. Есть и другие моменты, которыми можно существенно помочь команде, помимо этих двух вещей, но в долгосрочной перспективе лучшими атакующими игроками в мире будут те, кто забивает и создает больше всего голов.

Пулишич в этом плане далеко не на последних ролях. Он входит в топ-15 игроков со всей Европы, которые отличаются результативным действием каждые 90 минут. У Кристиана в среднем гол или ассист за указанное время. Это уровень Мохамеда Салаха – одного из лучших игроков «Ливерпуля» и АПЛ. В текущем сезоне Серии А «Милан» нанес 57 ударов в створ ворот соперника. Больше только у «Интера» (60) и «Аталанты» (61). Пуличиш не чаще других игроков «россонери» бьет по воротам, но забивает больше всех – 7 мячей во всех турнирах. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром «красно-черных».

Показатель ожидаемых результативных действий Кристиана за 90 минут без учета пенальти составляет 0,7 npxG+xA при 1,0 на самом деле. По этому показателю он входит в топ-15 игроков со всей Европы, которые провели не менее 500 минут на поле в текущем сезоне. Если подключить минувшую кампанию, то Пулишич все равно не выпадает из топ-15. По этому показателю он также входит в число лучших 15-ти футболистов, которые провели на поле суммарно 2000 минут. Возможно, топ-15 – не самый весомый показатель, но выше в этом рейтинге нет ни одного игрока «Милана».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич против Джуда Беллингема

Примечательно, что в текущем сезоне Кристиан наносит в среднем всего 1,7 удара за матч. В прошлом году у него было в среднем 2,3 удара за «Милан», а в среднем за 4 сезона в «Челси» — 2,5. Это снижение количества было компенсировано ростом качества: 0,24 ожидаемых гола при ударе в этом сезоне по сравнению со средним показателем за карьеру около 0,14. Это нормально, даже очень хорошо, но игрокам редко удается сохранять высокую результативность при малом количестве ударов на протяжении всего сезона. Поэтому многое будет зависеть от того, сколько моментов еще получит хавбек «красно-черных» и как он их использует. Если его реализация останется на нынешнем уровне, это будет отличный показатель.

С кампании 2017/18 только 2 игрока, которые провели на поле не мене 2000 минут за сезон, били по воротам на уровне Пулишича (1,7 удара за матч или меньше) и забивали много голов. Это Симеон Нванкво за «Кротоне» в кампании 2020/21 (20 голов в Серии А) и Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне (16 мячей в АПЛ). Но тут интересно то, что оба этих игрока являются нападающими в командах из нижней части таблицы. К ним мяч в принципе поступает редко, и у них не так много моментов в каждой игре. «Милан» же играет в Лиге чемпионов и рассчитывает снова оказаться там в следующем сезоне, а лучший бомбардир команды наносит менее двух ударов по воротам за матч.

Это не значит, что Пулишич не сможет добавить больше ударов в будущем, он часто делал это в своей карьере. Но должно что-то измениться, чтобы он продолжал в том же духе. Впрочем, некоторые изменения уже есть. Раньше Кристиана делало потенциальным игроком мирового класса его умение продвигать мяч или находить пространство для получения передачи в штрафной площади соперника. Изменения, произошедшие с ним в «Милане», существенные. В настоящее время у него самый низкий в карьере средний показатель проникающих передач, передач в штрафную площадь, касаний внутри штрафной площади и полученных проникающих передач.

Последний момент наиболее показательный. В прошлом сезоне под руководством Стефано Пиоли Пулишич получил 293 проникающие передачи — больше всего в Серии А. В нынешней кампании он получает их в 2 раза меньше, чем получал в среднем за игру в прошлом сезоне. Раньше Кристиан был основным игроком в развитии атак «Милана». Сейчас он действует в другой системе. Под руководством Паулу Фонсеки у «россонери» в среднем на 10 владений меньше за матч, чем под руководством Пиоли. Они не прессингуют так агрессивно, как в прошлом сезоне, но при этом контролируют мяч гораздо больше в опасных зонах: 62% владения в последней трети поля по сравнению с 54% в прошлом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Пулишич теперь гораздо реже находится с мячом в штрафной площади и наносит меньше всего ударов за игру в своей карьере, но при этом он создает почти в два раза больше моментов за матч, чем в среднем за карьеру, и то же самое касается его ожидаемой результативности. Он уже выполнил больше разрезных передач, чем в предыдущих сезонах, а сейчас только ноябрь. Как бы ни прошла эта кампания для Кристиана и его команды, этот новый стиль кажется более устойчивым для игрока, который только в прошлом сезоне впервые в своей карьере достиг отметки в 2500 минут за сезон.

Со всеми этими высокоскоростными забегами без мяча и опасными подключениями к атаке Пулишич стал проводить гораздо больше времени на поле, оставаясь здоровым, а не страдая от травм, как это часто бывало в его карьере. Ранее на нем нарушали правила в среднем 1,7 раза за матч. В этом сезоне на нем фолят гораздо реже. Теперь он меньше возится с мячом, но становится более эффективным. Уже на старте сезона Пулишич набрал 10 очков по системе гол+пас во всех турнирах (7+3), действуя по сути в энергосберегающем режиме. И в этом режиме он является одним из лучших игроков «Милана».

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN