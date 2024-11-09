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Премьер-лига
Колос Ковалевка
09.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:13
632
4

Прерванные серии. Колос и Кривбасс сыграли вничью

Команды в Ковалевке обменялись голами

09 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:13
632
4
Прерванные серии. Колос и Кривбасс сыграли вничью
УПЛ

Субботнюю программу 13-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Колосом» и «Кривбассом». Игра началась с почти полуторачасовой задержкой из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Команды начали игру в неспешном темпе, поочередно контролируя мяч. Первый опасный момент создали криворожцы. Микитишин, который замкнул навес Бандейры, головой расстреливал ворота, и Пахолюк выручил свою команду. После этого хозяева поля заиграли намного активнее и завладели преимуществом.

Ковалевцы старались быстро преодолевать центр поля и многие свои атаки завершали ударами. Не все они достигали цели, но некоторые заставили поволноваться болельщиков «Кривбасса». Много проблем обороне гостей доставлял активный Велетень, который за счет скорости и дриблинга обострял ситуацию. У криворожцев в атаке мало что получалось, и удар Микитишина в начале поединка так и остался единственной угрозой воротам «Колоса» в первой половине встречи.

В перерыве тренерский штаб Юрия Вернидуба сделал две замены, и одна из них сразу сработала. Скидкой в штрафную от Сосы воспользовался Твердохлеб, который отправил мяч в ворота.

Хозяева попытались снова перевести игру к штрафной соперников, но криворожцы заиграли уверенней. Более того, Понедельник едва не удвоил преимущество своей команды, когда после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой.

И все же, в середине второго тайма ковалевцы сумели провести результативную атаку, прервав свою затяжную домашнюю безголевую серию. После навеса с углового Клищук кулаками выбил мяч, но Козик сразу пробил из-за пределов штрафной. С этим ударом голкипер справился, а Боливар успел на добивание. Для венесуэльца этот гол стал первым в футболке «Колоса».

Вдохновленные хозяева снова заиграли активно, пытаясь вырвать победу. Сделать это мог Козик, который из хорошей позиции не попал в ворота. Был шанс отличиться и у Сосы, но ганец после навеса с фланга пробил мимо цели.

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая прервала пятиматчевую безничейную серию «Кривбасса». Кроме того, сегодняшние соперники впервые в очной дуэли не определили сильнейшего. В следующем туре криворожцы проведут гостевой матч с «Оболонью», а «Колос» во Львове сыграет с «Карпатами».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Колос» – «Кривбасс» – 1:1

Голы: Боливар (65) – Твердохлеб (47)

Предупреждения: Велетень (38), Третьяков (72) – Бизимана (29), Понедельник (50), Соса (69)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Велетень (Салабай, 82), Диего (Алефиренко, 82), Третьяков, Боливар (Безбородько, 82)

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Задерака (Ндомбази, 46; Каменский, 92), Бизимана, Илич, Аморозо (Твердохлеб, 46), Микитишин (Кожушко, 80), Соса

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Стадион «Колос» (Ковалевка, Киевская область)

КОЛОС – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Tower Bridge
И тем не  менее  Кривбасс обошёл Карпаты, а Колос - Черноморца.  Хотя комментатор сказал что всё зря)
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0
vruthiy-112
Юра здувся,  кому від цього позитив.!?
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-2
Remark
Команда президента потроху здувається, як і сам …
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-3
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