Колос Ковалевка

В субботу, 9 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 18:00.

Ковалевская команда находится на 13-м месте в зоне переходных матчей. При этом «Колос» в текущем чемпионате демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив в предыдущих матчей всего девять голов. «Кривбасс» занимает шестую позицию. Безничейная серия криворожцев в УПЛ продолжается пять игр: 3 победы и 2 поражения. В прошлом туре ковалевцы в гостевом поединке обыграли «Ворсклу» со счетом 1:0, а команда Юрия Вернидуба на своем поле сыграла вничью с «Рухом» – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.