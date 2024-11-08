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Премьер-лига
Колос Ковалевка
09.11.2024 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:27
33
0

Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:27
33
0
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 9 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 18:00.

Ковалевская команда находится на 13-м месте в зоне переходных матчей. При этом «Колос» в текущем чемпионате демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив в предыдущих матчей всего девять голов. «Кривбасс» занимает шестую позицию. Безничейная серия криворожцев в УПЛ продолжается пять игр: 3 победы и 2 поражения. В прошлом туре ковалевцы в гостевом поединке обыграли «Ворсклу» со счетом 1:0, а команда Юрия Вернидуба на своем поле сыграла вничью с «Рухом» – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
9 ноября 2024 -
18:00
Кривбасс
Ничья 3.15 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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