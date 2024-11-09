09.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:32
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Колос – Кривбасс – 1:1. Сработал джокер Вернидуба. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ
09 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:32
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9 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Егор Твердохлеб вывел «Кривбасс» вперед на 47-й минуте. Джованни Боливар на 65-й минуте сравнял счет.
В турнирной таблице «Колос» занимает 10-е место, имея в своем активе 13 очков.«Кривбасс» набрал 19 очков и идет на 5-м месте.
Украинская Премьер-Лига. 13-й тур. 9 ноября
Колос – Кривбасс – 1:1
Голы: Боливар, 65 – Твердохлеб, 47
Видеообзор матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Боливар (Колос Ковалевка).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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