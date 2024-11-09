Колос Ковалевка

9 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Егор Твердохлеб вывел «Кривбасс» вперед на 47-й минуте. Джованни Боливар на 65-й минуте сравнял счет.

В турнирной таблице «Колос» занимает 10-е место, имея в своем активе 13 очков.«Кривбасс» набрал 19 очков и идет на 5-м месте.

Украинская Премьер-Лига. 13-й тур. 9 ноября

Колос – Кривбасс – 1:1

Голы: Боливар, 65 – Твердохлеб, 47

Видеообзор матча: