Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кривбасс – 1:1. Сработал джокер Вернидуба. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Колос Ковалевка
09.11.2024 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:32
134
0

Колос – Кривбасс – 1:1. Сработал джокер Вернидуба. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

09 ноября 2024, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:32
134
0
Колос – Кривбасс – 1:1. Сработал джокер Вернидуба. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс. Колос - Кривбасс

9 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Егор Твердохлеб вывел «Кривбасс» вперед на 47-й минуте. Джованни Боливар на 65-й минуте сравнял счет.

В турнирной таблице «Колос» занимает 10-е место, имея в своем активе 13 очков.«Кривбасс» набрал 19 очков и идет на 5-м месте.

Украинская Премьер-Лига. 13-й тур. 9 ноября

Колос – Кривбасс – 1:1

Голы: Боливар, 65 – Твердохлеб, 47

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Боливар (Колос Ковалевка).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Это не моя победа, это победа ребят, победа команды»
Сергей ШИЩЕНКО: «Оболонь создала больше моментов, чем ЛНЗ»
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Егор Твердохлеб
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Футбол | 09 ноября 2024, 08:21 5
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса

Карло потерял контроль над раздевалкой команды

«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Футбол | 09 ноября 2024, 12:43 0
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей

Главный тренер сборной Украины считает Киев своим домом

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09.11.2024, 16:33
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы
Футбол | 09.11.2024, 21:45
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Теннис | 09.11.2024, 21:17
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 5
Бокс
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06 1
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 43
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
08.11.2024, 07:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем