Колос Ковалевка

В тринадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 9 ноября, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Кривбасс». Хозяева поля, в прошлом туре одержавшие непростую победу над «Ворсклой», будут играть против «Кривбасса», который в предыдущем поединке сыграл вничью с «Рухом».

Колос

Кто бы мог подумать, что «Колос», который еще 2 месяца назад находился на последней строчке в УПЛ, и был аутсайдером, сейчас совершит неплохой скачок вверх, и будет на равных играть против сильных команд, и поднимется на 13 позицию. Кроме предыдущих поединков, где «Колос» смог взять очки, коллектив Поздеева в последних матчах смог переиграть неприятную «Ворсклу» (1:0) и отобрать очки у «Полесья» (1:1). И кто знает, если бы не поражение «Шахтеру», то у «колосков» вырисовывалась бы неплохая беспроигрышная серия.

На очереди у «Колоса» поединок против «Кривбасса», который будет так называемой проверкой на прочность для обеих команд.

Кривбасс

Криворожцы также в последних поединках (если не считать Кубок Украины) начали находить свою игру, и взяли 3 очка в поединках с «Зарей» и ЛНЗ. А потом уже был проигрыш в кубке от «Полесья», и ничья с богатым количеством борьбы против «Руха». И еще учитывая, что подопечные Юрия Вернидуба ведут борьбу за 5 строчку УПЛ, то криворожцам вообще нежелательно сейчас терять очки, если они хотят продолжить гонку.

Идеальной возможностью для того чтобы выйти на 5 место может стать победа над «Колосом», который не стоит недооценивать.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли четыре раза. 3 матча завершились победой «Кривбасса» и 1 победа на счету «Колоса». Разница забитых мячей составляет 5:1 в пользу «Кривбасса». В прошлом сезоне в первом круге победу одержал «Кривбасс» со счетом 3:0. Голы в том матче забивали Максим Задерака (дубль) и Андрей Понедельник. А уже во втором круге криворожцы снова победили, но уже со счетом 1:0 благодаря голу Джихада Бизиманы в компенсированное время.

Прогноз на противостояние

Данная игра обещает быть интересной тем, что и «Колосу» нужна победа, чтобы на время покинуть зону вылета, и «Кривбассу», который сейчас пытается закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Поэтому этот матч можно спрогнозировать как такой, где будет много борьбы на каждом участке поля, и вряд ли команды будут отсиживаться в защите, поэтому и голевых моментов будет достаточно. Нашим прогнозом в этой игре будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Поправка, Демченко, Велетень, Криворучко, Ореховский, Третьяков, Боливар

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Микитишин, Илич, Твердохлеб, Задерака, Соса