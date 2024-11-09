Дель Пьеро – 50: финальные мазки Пинтуриккьо

9 ноября легенда «Ювентуса» и итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро отмечает полувековой юбилей. Кажется, еще вчера мы наслаждались изысканным мастерством Пинтуриккьо, щедро осыпавшим ворота соперников голевым дождепадом. Как заметил один из моих коллег, может, и слишком уж громко: «Трансляции матчей серии А помогли практически беспрепятственно преодолеть экзистенциальный кризис 90-х». А в тех трансляциях Алекс был одним из главных действующих лиц. «Зона Дель Пьеро», «шедевры Пинтуриккьо в угоду «Старой Синьоре»», «гол Дель Пьеро», празднование забитых голов с высунутым языком (в нулевые годы имел в своем гардеробе футболку с соответствующим принтом: Алекс таким образом отмечает гол) – словом, есть что вспомнить тифозерии! А я хочу затронуть тему голов Пинтуриккьо в финальных поединках, когда решалась судьба кубков (а иногда и дальнейших контрактов). Таких голов в карьере Сандро хватает, что лишний раз подчеркивает его лидерский характер.

Но сначала – небольшой исторический экскурс во времена появления Алекса в Турине. Дерзновенный юноша, игравший за «Падову» и, играючи, накручивавший по несколько защитников за одну атаку, привлек внимание самого популярного клуба Италии. А босс «Старой Синьоры» Джампьеро Бониперти (утверждавший, что «победа – это единственное, что имеет ценность…») незадолго до своей отставки провернул судьбоносную операцию. Британский историограф «Ювентуса» Херби Сайкс пишет об этом так: «Последним значительным поступком Бониперти на посту было решение урвать 18-летнего Алессандро Дель Пьеро из «Падовы» прямо из-под носа у «Милана». Со временем он станет одним из великих плеймейкеров «Юве», возможно, даже величайшим из всех. Баджо был таким же даровитым, но не таким крепким, тогда как Платини сыграл за клуб всего 147 матчей. Дель Пьеро же сыграет более 500 матчей, превзойдя даже самого великого Бониперти. Он забьет свыше 200 голов и будет вести себя скромно, тактично и достойно. Он был живым эталоном профессионального футболиста, а его ценность для бренда клуба было невозможно измерить... Какими «ювентини» они были, эти двое!»

16.02.1994. Виареджо. Молодежный турнир в Виареджо. «Ювентус» (мол.) – «Фиорентина» (мол.) – 3:2 в дополнительное время. Дель Пьеро, 116, с пенальти.

Юный «Юве», возглавляемый Антонелло Куккуредду (выдающимся защитником «бьянко-нери» эпохи 1970-х), не без трудностей (приложили немалые усилия, чтобы выйти из группы, а финал пришлось играть дважды) смог выиграть турнир. В конце 1-го тайма дополнительного времени 2-го финального матча против юной поросли «фиалок» 19-летний форвард Алессандро Дель Пьеро четко реализовал пенальти, обеспечив трофей своей команде.

26.11.1996. Токио. Межконтинентальный кубок. «Ювентус» – «Ривер Плейт» – 1:0. Дель Пьеро, 81.

Этот успех 22-летнего юноши стал во многом определяющим, ведь гол был забит в эпилоге матча и принес «Юве» вожделенный трофей. Кроме того, именно после этой игры о Сандро заговорили не как о восходящей, а как об уже ярко сверкающей звезде. Ну, и принести своим голом трофей своей команде в Стране восходящего солнца – уйма символизма. Сам гол стал результатом проявленного Сандро голевого чутья. После розыгрыша стандарта он мастерски оторвался от опекунов аргентинского клуба и с угла вратарской нанес неотразимый удар по воротам Роберто Бонано. Тот был бессилен.

05.02.1997. Палермо. Суперкубок УЕФА. Ответный матч. «Ювентус» – ПСЖ – 3:1. Дель Пьеро, 36, 70.

В то время Суперкубок УЕФА разыгрывали в двух матчах. На «Парк де Пренс» «Юве» обескуражил хозяев, разбив их со счетом 6:1. Ответная игра в Палермо носила куда более спокойный характер. Однако Дель Пьеро, несколько расстроившийся из-за своего голевого молчания в Париже (на удивление, ни один из 6-ти «ювентийских» голов не имел авторства Дель Пьеро) был настроен решительно. В Палермо Алекс сполна реабилитировался за относительную индивидуальную неудачу в Париже. На Сицилии «десятка» «Ювентуса» сначала ювелирно отработал с мячом и метко пробил мимо голкипера парижан, а потом подстерег ошибку защитника французского клуба (проявив голевой инстинкт), попытался переиграть кипера ПСЖ Бернара Лама ударом с левой, а когда оппонент с этим ударом справился, то уже головой добил мяч в ворота. Какой многогранный набор футбольных добродетелей!

28.05.1997. Мюнхен. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ювентус» – 3:1. Дель Пьеро, 65.

К сожалению, красота гола в ворота дортмундцев – пяткой после прострела в исполнении Алена Бокшича – была омрачена общим поражением «бьянко-нери», которые тогда были явными фаворитами финала самого престижного клубного состязания Старого Света. «Аномальный удар, необычный, у меня даже на тренировке такой практически никогда не получался. От подобных историй не остается ничего, кроме горечи. Красота может быть жестокой», – делился своими эмоциями Дель Пьеро годы спустя.

«Старую Синьору» остро критиковали итальянские газетчики, в то же время подчеркивая, что едва ли не единственным настоящим воином на футбольном поле был именно Сандро.

29.08.1998. Турин. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Лацио» – 1:2 в дополнительное время. Дель Пьеро, 86, с пенальти.

Меткий выстрел Алекса с 11-метровой отметки под занавес 2-го тайма перевел игру в овертайм (хотя «Юве» на тот момент уже играл в меньшинстве, с поля был удален Филиппо Индзаги), однако в нем удачливее оказались гости. В итоге «лациали» добыли свой первый Суперкубок страны. Особо следует отметить, что у римского клуба забивали будущий «ювентино» Павел Недвед и будущий многолетний тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

25.08.2002. Триполи. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Парма» – 2:1. Дель Пьеро, 38, 73.

«Качество игроков и кусочек удачи» – такие основные факторы этой победы выделил Дель Пьеро в послематчевом интервью. Сам Алекс просто царил на поле! Сначала он сполна использовал своевременную передачу Марсело Саласа и точно пробил, войдя в штрафную. А затем замкнул прострел Марсело Салайеты с правого фланга. Впервые Алекс поднял вожделенный кубок над головой как капитан «Ювентуса». Ну, и игра прошла в Ливии, поэтому отмечу появление еще одного континента в географии голевых финалов Алекса.

12.05.2004. Турин. Кубок Италии. «Ювентус» – «Лацио» – 2:2. Дель Пьеро, 46.

Это была ответная игра. В римском поединке «Старая Синьора» уступила 0:2. А в туринском матче гол Алекса на 46-й минуте (умело сыграл на добивании после атаки с участием Давида Трезеге) уравнял шансы по итогам двух матчей. Впрочем, в дальнейшем «Юве» дважды пропустил и проиграл спор за почетный трофей.

***

Гол в полуфинале победного для «Скуадры Адзурры» чемпионата мира в Германии-2006 в ворота хозяев, окончательно поставивший точку на чемпионских амбициях «Манншафт», вполне может быть приравнен к голевым бенефисам непосредственно в финалах. Во всяком случае, сам Пинтуриккьо особенно ценит тот свой голевой успех. «Он любит играть, он чувствует это в своей душе», – так характеризовал Дель Пьеро легендарный Диего Марадона. Замечу, что эта характеристика была дана великим аргентинским игроком в ответ на просьбу сравнить Дель Пьеро и Зидана. И свой выбор Марадона сделал в пользу Сандро. А сам Дель Пьеро отмечает в своей книге «Еще поиграем» (абсолютно нетрадиционный литературный опыт, как для футболистов, в котором меньше перечисления побед и неудач, а больше философских размышлений о важнейших принципах своей жизни и карьеры), изданной в 2012 году г.: «Работа, страсть, судьба – я в это верю»». Да, гол Дель Пьеро – знаменитая дуга со стандарта, существует. Однако Алекс убежден: «Красота футбола также и в том, что каждое движение неповторимо… Даже в знаменитом голе «а-ля Дель Пьеро» крученым ударом, под дальнюю штангу нет повторений. Каждый раз есть какое-то отличие – сила удара, траектория, точка, в которую войдет мяч». Неповторима и игровая стилистика Алекса, которая прочно зашла в память болельщиков. Снова процитирую Дель Пьеро: «В футболе есть красота движения и красота элегантности, красота стиля… Иметь стиль – это не право, а обязанность». Показательно, что, говоря о преимуществах-добродетелях нынешней «десятки» «Юве» Кенана Йылдыза, обозреватели оценивают парня посредством сравнения с Дель Пьеро. Алекс – это точка отсчета для специалистов, характеризующих футбольную модерность в 2020-е.

Иногда задумываюсь о природе своей симпатии к кальчо. Конечно, во многом на нее повлиял триумф Италии Энцо Беарзота на мундиале-82, но приверженность к «Скуадре» зародилась и раньше: на чемпионате мира-78. Там апеннинцы переиграли хозяев, не вызывавших тогда у меня приязни из-за зеленой улицы из окружающих обстоятельств к домашнему чемпионству. С тех пор у меня какое-то особое отношение к командам, которые на мундиалях финишируют 4-ми, как в 1978-м итальянцы. Но команды командами, однако во многом влияние на болельщицкую душу оказывают игроки. И если в детстве меня впечатлял Паоло Росси (не только на мундиале-82, но и на мировом форуме-78), в студенческие годы – Роберто Баджо, то вот уже в постстуденческую жизнь, в суровость 2-й половины 1990-х ворвался Дель Пьеро, человек немного моложе меня, абсолютный селфмейдмен, настойчивый, преданный, креативный и упорный. Как он утверждает: «Вырасти в деревне означает от чего-то отказаться в обмен на настоящие сокровища». По-моему, самое ценное сокровище Сандро – это умение добросовестно работать, вкалывать на поле до седьмого пота, не быть лежебокой-ленивцем, в то же время не пренебрегать истинным творчеством на поле. Прозвище Пинтуриккьо (в честь итальянского живописца эпохи Возрождения, представителя славной умбрийской школы кватроченто) кому попало не дают!

И еще одна маленькая деталь. В нулевые у моего сына была игрушка – фигурка футболиста Дель Пьеро, со смуглым лицом, в тогдашней форме «Ювентуса», с мячом и воротами с сеткой. А потом, уже в школьные годы в сочинении на тему «моя любимая игрушка» мой парень написал именно о ней. В то же время он почти никогда не болел за «Юве» (разве что во времена Криштиану Роналду), его футбольные симпатии и на Апеннинах, и вообще в Европе отданы совсем другим клубам. А вот видите, как… Еще, поиграем, Алекс!

Алексей РЫЖКОВ