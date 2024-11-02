Звезда Барселоны прокомментировал расистский скандал в Эль-класико

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча против «Реала»:

«Расистские оскорбления на Бернабеу? Мы уже говорили об этом, конечно, это очень раздражает. Я общался с Ансу Фати после игры, он был очень грустен и рассказал мне, что с ним произошло. Ламин и я тоже услышали несколько слов, кричавших нам во время матча, но мы их не совсем поняли. После матча мы посмотрели видео и поняли, что нам говорили».

В матче «Реал» – «Барселона» (0:4) фанаты королевского клуба кричали оскорбления в сторону Ламина Ямала, Ансу Фати и Рафиньи.

Ранее звезда «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал этот инцидент.