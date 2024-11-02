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Испания
02 ноября 2024, 23:37 | Обновлено 03 ноября 2024, 00:26
253
0

Звезда Барселоны прокомментировал расистский скандал в Эль-класико

Рафинья высказался об оскорблениях со стороны болельщиков «Реала»

02 ноября 2024, 23:37 | Обновлено 03 ноября 2024, 00:26
253
0
Звезда Барселоны прокомментировал расистский скандал в Эль-класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча против «Реала»:

«Расистские оскорбления на Бернабеу? Мы уже говорили об этом, конечно, это очень раздражает. Я общался с Ансу Фати после игры, он был очень грустен и рассказал мне, что с ним произошло. Ламин и я тоже услышали несколько слов, кричавших нам во время матча, но мы их не совсем поняли. После матча мы посмотрели видео и поняли, что нам говорили».

В матче «Реал» – «Барселона» (0:4) фанаты королевского клуба кричали оскорбления в сторону Ламина Ямала, Ансу Фати и Рафиньи.

Ранее звезда «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал этот инцидент.

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Рафинья Диас Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона расизм Ламин Ямал Ансу Фати Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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