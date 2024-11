Звезда Барселоны прокомментировал расистский скандал в Эль-класико

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча против «Реала»:

«Расистские оскорбления на Бернабеу? Мы уже говорили об этом, конечно, это очень раздражает. Я общался с Ансу Фати после игры, он был очень грустен и рассказал мне, что с ним произошло. Ламин и я тоже услышали несколько слов, кричавших нам во время матча, но мы их не совсем поняли. После матча мы посмотрели видео и поняли, что нам говорили».

В матче «Реал» – «Барселона» (0:4) фанаты королевского клуба кричали оскорбления в сторону Ламина Ямала, Ансу Фати и Рафиньи.

Ранее звезда «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал этот инцидент.

🚨🎙️| Raphinha: "Racial insults at the Bernabeu? We already talked about it, of course it bothers you. I spoke to Ansu after the game, he was very sad and he told me what happened to him. Lamine and I also heard some words shouted at us during the match, but we didn't get them… pic.twitter.com/RyWcAvTJ5Z