Звезда Барселоны прокомментировал расистский скандал в Эль-класико
Рафинья высказался об оскорблениях со стороны болельщиков «Реала»
Звездный вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча против «Реала»:
«Расистские оскорбления на Бернабеу? Мы уже говорили об этом, конечно, это очень раздражает. Я общался с Ансу Фати после игры, он был очень грустен и рассказал мне, что с ним произошло. Ламин и я тоже услышали несколько слов, кричавших нам во время матча, но мы их не совсем поняли. После матча мы посмотрели видео и поняли, что нам говорили».
В матче «Реал» – «Барселона» (0:4) фанаты королевского клуба кричали оскорбления в сторону Ламина Ямала, Ансу Фати и Рафиньи.
Ранее звезда «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал этот инцидент.
🚨🎙️| Raphinha: "Racial insults at the Bernabeu? We already talked about it, of course it bothers you. I spoke to Ansu after the game, he was very sad and he told me what happened to him. Lamine and I also heard some words shouted at us during the match, but we didn't get them… pic.twitter.com/RyWcAvTJ5Z— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 2, 2024
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