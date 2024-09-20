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20 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 12:00
312
0

Яркая победа Шахтера U-19, суперсэйв Райя, сборная поднялась в рейтинге

Главные новости за 19 сентября на Sport.ua

20 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 12:00
312
0
Яркая победа Шахтера U-19, суперсэйв Райя, сборная поднялась в рейтинге
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 сентября.

1. Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

2A. Барселону и Флика остановили. Каталонцы в меньшинстве проиграли Монако в ЛЧ
Монегаски одержали победу со счетом 2:1

2B. С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
Соперники Шахтера голов не забивали

2C. Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов

3A. Штурм Брестской крепости. Австрийцы не испортили дебют клубу-сенсации ЛЧ
Матч закончился со счетом 2:1

3B. Кошмар для Роттердама. Байер в гостях отгрузил 4 мяча Феейенорду
Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо

3C. Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Анатолий помог команде начать еврокубковый сезон с победы

4A. Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Дубль оформил Цуканов, победный гол забил Трифаненко на 90-й минуте

4B. Шахтер – на 7-й позиции. Таблица Юношеской лиги УЕФА после 1-го тура
Горняки в 1-м туре вырвали победу в гостях у Болоньи со счетом 4:3

5. Есть прогресс. Стала известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Сергея Реброва поднялись на 1 строчку вверх

6. ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
Также обеспечили себе участие в плей-офф команды Ирана и Марокко

7. Шахматная Олимпиада. Женская сборная Украины обыграла Венгрию и идет 6-й
Мужская украинская команда победила Аргентину и занимает 10-ю позицию

8. Их осталось восемь. Одесский клуб снялся с чемпионата Украины
БИПА не сыграет в новом сезоне Суперлиги

9A. Скиллы Скиллачи
Лучший игрок чемпионата мира 1990 ушел из жизни в 59-летнем возрасте

9B. Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Чего удалось добиться экс-тренеру Шахтера в Саудовской Аравии?

10A. Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли новая?
Оцениваем перспективы чемпионов Германии в новом сезоне

10B. Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Впечатления от старта «Шахтера» в Лиге чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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