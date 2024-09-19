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Германия
19 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:45
343
0

Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли продолжение?

Оцениваем перспективы чемпионов Германии в новом сезоне

19 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:45
343
0
Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли продолжение?
Getty Images/Global Images Ukraine

Впечатляющая серия Байера завершилась. До матча против РБ Лейпциг во втором туре Бундеслиги «фармацевты» не проигрывали в национальном первенстве целый сезон. Команда Хаби Алонсо удивила, вероятно, всю футбольную общественность, проведя историческую кампанию в Бундеслиге без поражений на пути к завоеванию чемпионского титула в сезоне 2023/24.

Это был исторический сезон для Байера, который завоевал свой первый чемпионский титул, и стал всего лишь пятым клубом, выигравшим «золотой дубль» с момента основания Бундеслиги, после Баварии (13 раз), Кельна, Вердера и дортмундской Боруссии. «Фармацевты» также были невероятно близки к треблу, выйдя в финал Лиги Европы, но проиграли Аталанте со счетом 0:3. Это не только лишило их еще одного трофея, но и положило конец невероятной 51-матчевой серии без поражений во всех турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine

После финала Лиги Европы непобедимый статус Байера в Бундеслиге сохранился. Леверкузен начал новый сезон с победы в матче за Суперкубок Германии против Штутгарта по пенальти. Потом «фармацевты» одержали драматичную победу со счетом 3:2 над Боруссией Менхенгладбах в первом туре национального чемпионата. Успешный подбор Флориана Вирца после отраженного вратарем пенальти на 101-й минуте принес команде Алонсо 3 тяжелых очка.

Однако уже во втором матче нового сезона Байер потерпел поражение на своем поле в поединке против РБ Лейпциг, прервав свою 35-матчевую серию без поражений в Бундеслиге. Команда Алонсо вела со счетом 2:0 и, казалось бы, уверенно шла против «быков», пока гол Кевина Кампля и дубль Лоиса Опенды не решили судьбу поединка и не прервали впечатляющую серию «фармацевтов».

Это поражение было очень обидным для «фармацевтов», если посмотреть на статистику. У них было 26 ударов против восьми у Лейпцига и почти в 2 раза больше ожидаемых голов, чем у соперника (2,23 против 1,14). Кроме того, подопечные Алонсо сделали 56 касаний в штрафной площади соперника против всего 13-ти у «быков».

Примечательно, что серия Байера завершилась именно так. «Фармацевты» множество раз спасались на последних минутах и уходили от поражений или вырывали победы. Кто-то должен был оформить такой же эпический камбэк в матче против Байера, и это произошло. Но в этом нет никакой трагедии. Наоборот, это был замечательный забег для команды, которая находилась в зоне вылета, когда в октябре 2022 года к ней присоединился Алонсо. За эти 35 матчей Леверкузен одержал 29 побед и 6 раз сыграл вничью, забил 92 гола, а пропустил всего 26 мячей.

Байер прославился своими поздними голами, забив поразительные 19 мячей после 80-й минуты в матчах Бундеслиги с начала прошлого сезона, причем 9 из них были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Из этих девяти, 4 гола были победными, 3 сравняли счет, а 2 остальных просто добавили блеска победам. Теперь, когда серия «фармацевтов» прервана, не пора ли сказать, что сказка подходит к концу? Примечательно, что в двух матчах Бундеслиги в этом сезоне они потеряли преимущество в 2 мяча, разница лишь в том, что они забили решающий третий гол Гладбаху, а не пропустили третий, как в матче с Лейпцигом.

Это то, над чем стоит поработать Алонсо и его подопечным, но более широкий спектр проблем у Байера отсутствует. При этом суперкомпьютер Opta изменил прогноз на чемпиона Германии по итогам сезона. До начала кампании 2024/25 «фармацевты» считались главным претендентом на победу в Бундеслиге с вероятностью 48,2%, и опережая Баварию с показателем 21,7%. Однако к настоящему времени команда Венсана Компани обошла Леверкузен, гипотетически вернув себе титул в 32% симуляций, в то время как Алонсо теперь может сделать это дважды подряд в только в 30,3% случаев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Два главных претендента на чемпионский титул встретятся в Мюнхене в конце сентября, что должно стать захватывающим зрелищем. До того «фармацевты» сыграют на выезде против Хоффенхайма, а потом примут Вольфсбург в национальном первенстве. В перерыве между этими матчами команда Алонсо стартует в Лиге чемпионов выездным поединком против Фейеноорда. На бумаге Байер более чем способен вернуться на победный путь и доказать, что поражение от Лейпцига было всего лишь недоразумением.

Пройти 35-матчевую серию без поражений в одной из лучших европейских лиг — это колоссальный подвиг и признак команды с большим будущим, которая обретает стабильность. Матч против Лейпцига – первая неудача леверкузенцев в Бундеслиге за долгое время, и то, как они отреагируют на это поражение, может определить гонку за чемпионский титул в Германии. Бавария, несмотря на успешный старт и три победы подряд, учитывая Кубок, все еще остается загадкой. Алонсо уже показал себя на дистанции, а Компани ждет еще много испытаний. Тем интереснее будет следить за сезоном, в котором Байер однозначно остается претендентом на трофеи.

Текст: meta.ua/sport

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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