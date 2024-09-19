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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:01
206
0

Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг

19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

19 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:01
206
0
Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

19 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридский Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг (2:1).

Для гостей в дебюте матча счет открыл Беньямин Шешко.

Героем матча стал знаменитый форвард Антуан Гризманн, который забил гол и отдал голевую передачу.

Победный гол в свой актив на 90-й минуте записал Хосе Мария Хименес.

Мадридская команда набрала 3 очка из 3 и вошла в группу лидеров единой таблицы Лиги чемпионов.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября. Мадрид

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

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Атлетико Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Анатолий Трубин Антуан Гризманн Хосе Мария Хименес Беньямин Шешко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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