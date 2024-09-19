Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
19 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.
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Мадридский Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг (2:1).
Для гостей в дебюте матча счет открыл Беньямин Шешко.
Героем матча стал знаменитый форвард Антуан Гризманн, который забил гол и отдал голевую передачу.
Победный гол в свой актив на 90-й минуте записал Хосе Мария Хименес.
Мадридская команда набрала 3 очка из 3 и вошла в группу лидеров единой таблицы Лиги чемпионов.
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября. Мадрид
22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1
Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4
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