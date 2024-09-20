Атлетико – РБ Лейпциг – 2:1. Невероятный Гризманн. Видео голов и обзор

19 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

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Мадридский Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг (2:1). Для гостей в дебюте матча счет открыл Беньямин Шешко.

Героем матча стал знаменитый форвард Антуан Гризманн, который забил гол и отдал голевую передачу. Победный гол в свой актив на 90-й минуте записал Хосе Мария Хименес.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября. Мадрид

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

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