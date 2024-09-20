Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – РБ Лейпциг – 2:1. Невероятный Гризманн. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2024, 01:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:20
49
0

Атлетико – РБ Лейпциг – 2:1. Невероятный Гризманн. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2024, 01:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:20
49
0
Атлетико – РБ Лейпциг – 2:1. Невероятный Гризманн. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

19 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридский Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг (2:1). Для гостей в дебюте матча счет открыл Беньямин Шешко.

Героем матча стал знаменитый форвард Антуан Гризманн, который забил гол и отдал голевую передачу. Победный гол в свой актив на 90-й минуте записал Хосе Мария Хименес.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября. Мадрид

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
По теме:
Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол
ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Атлетико Мадрид Хосе Мария Хименес Антуан Гризманн РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Беньямин Шешко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли новая?
Футбол | 19 сентября 2024, 11:42 3
Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли новая?
Прервалась впечатляющая серия Байера. Будет ли новая?

Оцениваем перспективы чемпионов Германии в новом сезоне

ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
Теннис | 19 сентября 2024, 08:21 0
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс

Марта в 1/8 финала соревнований в Сеуле одолела Хезер Уотсон

Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Футбол | 19.09.2024, 18:50
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Футбол | 19.09.2024, 20:29
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
Футбол | 19.09.2024, 23:59
Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
18.09.2024, 20:02 10
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 13
Футбол
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
18.09.2024, 07:23 3
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем