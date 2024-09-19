Атлетико Мадрид

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19.09.2024 22:00 - : -
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 05:07 |
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Атлетико – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

19 сентября 2024, 05:07 |
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Атлетико – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября на «Метрополитано» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится с «РБ Лейпцигом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне оставила крайне противоречивое впечатление. Она вроде бы даже прибавила в ряде турниров: в Лиге чемпионов пробилась в плей-офф, в кубке Испании - и вовсе достигла полуфинала. Но там проиграла Атлетику, более того, чуть не уступила ему же место в квартете лучших Примеры. Закончив все-таки четвертыми, все-таки позади Жироны, матрасники с подачи Симеоне пошли на серьезные кадровые перестановки. Обойма основы обновилась заметно, и на новичков потратили немало: Ле Норман обошелся почти в 35 миллионов, Галлахер - свыше 40, Альварес - рекордные 75. При этом уже в первых турах Чоло-Тим терял очки, сыграв 2:2 на поле Вильярреала и обойдясь без голов дома с Эспаньолом. С другой стороны, Валенсию разгромили 3:0 в крайнем туре.

РБ Лейпциг

Клуб не особенно ярко провел прошлый сезон, по сути, полностью его потратив на гонку с дортмундской Боруссией за право занять четвертое место в Бундеслиге. Причем по иронии в итоге УЕФА дал немцам пять пропусков в Лигу чемпионов, нивелировав главную мотивацию для соперников. Но все равно Марко Розе обогнал своих бывших подопечных, замкнув квартет сильнейших в Германии. Летом быки снова продавали звезд: за 45 ушел в родную Барселону Ольмо, на десятку больше выжали из Аль-Насра за Симакана - к слову, уже в сентябре. Их заменить должны Гертрюйда и Нюса с Вермереном, причем бельгиец не раскрылся как раз в Атлетико. А вот зачем отдавали 10 миллионов за Вандевордта, если есть Гулачи - загадка. Венгр помог стартовать с побед, в том числе именно клуб из Лейпцига выиграл у Байера, еще и на выезде. Но в сентябре в Берлине ограничились нулевой ничьей с Унионом.

Статистика личных встреч

В коронавирусном 2020-м клубы сыграли единственный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов в Лиссабоне. И немцы выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в испанцев. Они постепенно прибавляют, и должны дома справиться с немцами - ждем их победы (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
19 сентября 2024 -
22:00
РБ Лейпциг
Победа Атлетико 1.77 Сделать ставку
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Атлетико Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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