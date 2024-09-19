19.09.2024 22:00 – 45’+ 1 : 1
Лига чемпионов19 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:07
273
0
Атлетико – РБ Лейпциг, Брест – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE
19 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов
19 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:07
273
0
19 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
- 19:45. Фейенорд – Байер Леверкузен – 0:4
- 19:45. Црвена Звезда – Бенфика – 1:2
- 22:00. Аталанта – Арсенал
- 22:00. Атлетико Мадрид – РБ Лейпциг
- 22:00. Брест – Штурм Грац
- 22:00. Монако – Барселона
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.
22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия)
22:00. Брест (Франция) – Штурм (Австрия)
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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