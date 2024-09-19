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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
19.09.2024 22:00 – 45+ 1 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:07
273
0

Атлетико – РБ Лейпциг, Брест – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE

19 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:07
273
0
Атлетико – РБ Лейпциг, Брест – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс и Беньямин Шешко

19 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

  • 19:45. Фейенорд – Байер Леверкузен – 0:4
  • 19:45. Црвена Звезда – Бенфика – 1:2
  • 22:00. Аталанта – Арсенал
  • 22:00. Атлетико Мадрид – РБ Лейпциг
  • 22:00. Брест – Штурм Грац
  • 22:00. Монако – Барселона

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия)

22:00. Брест (Франция) – Штурм (Австрия)

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Атлетико Мадрид РБ Лейпциг Брест (Франция) Штурм Грац
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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