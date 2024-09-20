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Брест
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Штурм Грац
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:46
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Матч, который войдет в историю. Реакция на игру ЛЧ между Брестом и Штурмом

Французский клуб Брест успешно дебютировал в Лиге чемпионов

20 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:46
340
0
Матч, который войдет в историю. Реакция на игру ЛЧ между Брестом и Штурмом
УЕФА. Уго Маньетти

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Французский клуб Брест успешно дебютировал в Лиге чемпионов. Пираты, несмотря на автогол, нанесли поражение команде Штурм из Австрии (2:1).

Уго Маньетти, полузащитник «Бреста»: «Я действительно горжусь забитым голом. Я не забиваю много голов, поэтому стараюсь выбирать важные. Этот был важным, потому что он войдет в историю клуба. Мы чувствовали, как болельщики подталкивали нас на протяжении всего матча. Была особая атмосфера, и мы играли очень хорошо, показывая, из чего мы сделаны, и в итоге это сработало для нас.

Как ни странно, мы не чувствовали никакого давления перед этим матчем. Мы были действительно спокойны. Я думаю, что в этом была наша сила сегодня вечером. Это был лучший старт, который мы могли бы иметь, потому что дальше нам предстоит играть с некоторыми огромными командами, но мы попробуем против всех этих команд, и нас будет нелегко победить».

Йон Горенц Станкович, капитан Штурма: «Это было действительно разочаровывающе. Это был действительно тяжелый матч с большим количеством вторых мячей и большим количеством единоборств, и в конце концов мы проиграли. Нам не повезло с некоторыми моментами, но в итоге мы пропустили два легких гола.

Травме Вютриха? Прежде всего, я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы попытались продолжить и вышли в перерыве с хорошим результатом, но затем, примерно на 60-й минуте, мы пропустили второй гол, который, как я уже сказал, был слишком легким».

Абдалла Сима был назван игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА пояснила решение: «Он очень хорошо связывался по левому флангу с нападающим Аджорком. Он разумно использовал мяч, владея им, и забил важнейший второй гол, реализовав очень хороший удар».

Абдалла Сима, нападающий «Бреста» и игрок матча: «Какой вечер. Это был наш первый матч в Лиге чемпионов. Мы знали, что для нас очень важно выиграть эту первую игру. Мы не ожидали, что окажемся в ЛЧ, поэтому мы были просто счастливы оказаться здесь и упорно трудились, чтобы выиграть этот матч.

Победный гол? Это вопрос опыта. В первом тайме я пытался попасть в зону, и нам было трудно ее найти. Во втором тайме я был умнее и старался быть рядом с Людо Аджорком. Я знаю, что он может держать мяч, поэтому я просто хотел быть там, чтобы воспользоваться шансом, если он у меня появится. Я был счастлив забить гол».

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Брест (Франция) Штурм Грац Лига чемпионов пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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