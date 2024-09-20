19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов20 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:37
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Брест – Штурм – 2:1. Дебют Пиратов в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:37
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Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Французский клуб Брест успешно дебютировал в Лиге чемпионов.
Пираты, несмотря на автогол, нанесли поражение команде Штурм из Австрии (2:1).
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
22:00. Брест (Франция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1
Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш, 45+1 (автогол)
Видео голов и обзор
События матча
88’
Димитри Лавале (Штурм Грац) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Эдимилсон Фернандеш (Брест).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Магнетти (Брест).
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