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Лига Чемпионов
Брест
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Штурм Грац
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:37
45
0

Брест – Штурм – 2:1. Дебют Пиратов в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:37
45
0
Брест – Штурм – 2:1. Дебют Пиратов в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский клуб Брест успешно дебютировал в Лиге чемпионов.

Пираты, несмотря на автогол, нанесли поражение команде Штурм из Австрии (2:1).

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

22:00. Брест (Франция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1

Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш, 45+1 (автогол)

Видео голов и обзор

События матча

88’
Димитри Лавале (Штурм Грац) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Эдимилсон Фернандеш (Брест).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Магнетти (Брест).
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Брест (Франция) Штурм Грац Лига чемпионов видео голов и обзор автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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