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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 05:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:37
243
0

СИМЕОНЕ: «Мы контролировали игру. Отличный гол Хименеса принес нам победу»

Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг

20 сентября 2024, 05:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:37
243
0
СИМЕОНЕ: «Мы контролировали игру. Отличный гол Хименеса принес нам победу»
УЕФА. Диего Симеоне

19 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у немецкого клуба РБ Лейпциг (2:1). Для гостей в дебюте матча счет открыл Беньямин Шешко. Героем матча стал знаменитый форвард Антуан Гризманн, который забил гол и отдал голевую передачу. Победный гол в свой актив на 90-й минуте записал Хосе Мария Хименес.

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Диего Симеоне, главный тренер Атлетико: «Мы контролировали 80 процентов игры. Мы не смогли остановить контратаку, которая принесла им гол. Они очень хорошо контратаковали, но с этого момента мы их остановили. Мы больше играли на их половине поля, выиграли несколько угловых и имели 4 отличных голевых момента, но гол так и не был забит. В конце концов, это был хороший возврат Хулиана Альвареса в полузащите и хорошая контратака Льоренте и Гризманна, которые позволили нам сравнять счет.

Игрок матча Гризманн? Он нам нужен таким. С тех пор, как я пришел сюда, он всегда был игроком, который может сделать разницу для нас, и когда он играет хорошо, происходят разные вещи.

Мы начали игру с Гризманном слева и Корреа справа с Хулианом Альваресом; каждый на своей естественной позиции, чтобы атаковать по внешней стороне и создать ромб с Родриго Рикельме и Коке. По ходу игры мы перешли на 5–3–2 с Гризманном немного больше инсайдом, а Корреа немного больше справа в качестве нападающего. Мне это понравилось. У нас были ситуации, когда мы могли создать опасность.

Замены? Выход Конора Галлахера, Лино, Сёрлота и Молины придал нам новых сил на последних этапах, и мы продолжали создавать моменты. Затем, слава богу, в конце забил гол Хосе Марио Хименес, который он заслужил, проведя отличную игру.

«Лейпциг очень хорошо контратаковал, но мы очень хорошо контролировали их атаки. Мы пытались атаковать разными способами. У нас было три или четыре шанса забить, но мы этого не сделали. В конце концов, отличный гол Хименеса принес нам победу. Вся команда проделала хорошую работу, и те, кто вышел со скамейки запасных, сыграли очень хорошо».

Антуан Гризманн, бомбардир «Атлетико»: «Нам было очень больно пропустить. Это первый забитый ими гол, мы говорили об этом в раздевалке. Но у нас хватило хладнокровия переломить счет и в итоге выиграть игру.

Мы знали, что они могут очень хорошо прессинговать с четырьмя игроками сверху, но с потерями и быстрыми передачами по флангам мы могли получить два против одного, и гол пришел из этого. Пас на фланг Маркосу Льоренте, и он сделал очень хорошую передачу. Затем, в конце игры, тактика никого не волнует, потому что вы просто хотите победить. И тот, кто хочет этого больше, становится к этому ближе».

Хосе Мария Хименес, автор победного гола Атлетико: «Мы начали с ошибки в обороне. Мы знали, что они могут контратаковать, и именно на контратаке они забили гол. Но команда не перестала бороться и верить».

Коке, капитан Атлетико: «Мяч не хотел идти в ворота в первом тайме, но в итоге нам удалось набрать три очка в формате, в котором учитываются только победы».

Артур Вермерен, полузащитник РБ Лейпциг: «В ДНК команды Лейпциг заложено играть в хороший футбол, быть смелыми в построении, владеть мячом, играть с большим давлением и интенсивностью, и мы хорошо справились. Но в итоге этого оказалось недостаточно, что прискорбно. Из такой игры можно многому научиться. Мы молодая команда с молодыми игроками, и это те моменты, из которых нам нужно извлечь уроки, и в следующей игре мы должны обязательно победить».

Марко Розе, тренер Лейпцига: «У нас было пять игроков в возрасте 21 года или младше, и после гола мы допустили одну или две простее ошибки. После этого мы потеряли уверенность в своей игре против команды Атлетико с большим опытом и на стадионе с такими болельщиками. Во втором тайме мы восстановили контроль. Но мы не использовали свои шансы в первом тайме. Вот чего нам не хватало.

С нашей четверкой защитников мы удивили Атлетико, и мы могли бы воспользоваться пространствами, которые не всегда можно получить против соперников, которые защищаются с большой интенсивностью и очень сильны в один на один. Если бы мы были более четкими в своем стиле, у нас могло бы быть больше шансов.

Мы в Лиге чемпионов, и на этом уровне детали решают игру. Были ситуации, которыми мы не воспользовались в полной мере, а затем мы пропустили дважды, второй раз в конце, когда они сильно прессинговали. Мы должны были больше использовать открывшиеся пространства и быть более уверенными в себе – особенно после того, как счет был 1:0.

Игра молодого полузащитника Вермерена? Он хочет выигрывать мяч и видит, где есть пространство. Не все получилось – это был не только он, но и другие игроки. Это была солидная игра с его стороны».

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Атлетико Мадрид Хосе Мария Хименес Антуан Гризманн РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов пресс-конференция Артур Вермерен Марко Розе Диего Симеоне Коке (Хорхе Меродио)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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