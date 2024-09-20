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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:07
644
2

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

20 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:07
644
2
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
УЕФА

Вечером 18 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все команды провели по одному матчу (всего запланировано 8 туров). Победы в 3-й игровой день 1-го тура одержали: Байер, Бенфика, Атлетико, Монако и Брест.

В топ-8 входят: Бавария, Селтик, Байер, Астон Вилла, Боруссия Д, Спарта, Ливерпуль, Ювентус (по 3 очка).

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места с Арсеналом, Манчестер Сити, Болоньей, Интером и Аталантой.

Турнир берез паузу на 2 недели. 8 лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, которые займут места с 9-го по 24-е, будут играть дополнительный раунд.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4

Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия) – 1:2

Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кекчу, 29

22:00. Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0

22:00. Атлетико Мадрид (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

22:00. Брест (Франция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1

Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш, 45+1 (автогол)

22:00. Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленикена, 71 – Ямал, 28.

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Після 1 туру Шахта проходить у плей-офф. А ПСВ, Мілан і Феєнорд - ні. Залишилося протриматись якихось 7 турів )
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0
Harun Bakircioğlu
Тут неправильная таблица. На сайте УЕФА идут Барселона, Лейпциг, Штурм. Их просто выстроили по клубному рейтингу, потому что все остальные показатели одинаковые. Да, так в регламенте и написано, что рейтинг вступает последним когда все не сработало. Норм формат придумали, мхаха.
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0
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