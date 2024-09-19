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Лига Чемпионов
Фейеноорд
19.09.2024 19:45 – FT 0 : 4
Байер
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:48
408
0

Кошмар для Роттердама. Байер в гостях отгрузил 4 мяча Феейенорду

Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо

19 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:48
408
0
Кошмар для Роттердама. Байер в гостях отгрузил 4 мяча Феейенорду
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября в 19:45 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкий Байер в гостях отгрузил 4 мяча нидерландскому Феейенорду. Все голы были забиты в первом тайме.

Хозяева поля в Роттердаме ничего не сумели противопоставить немецкой машине Хаби Алонсо.

Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо, и еще один мяч записан как автогол.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4

Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

Фейеноорд: Велленройтер, Ганцко, Белен, Траунер (Митчелл, 72), Лотомба (Хадж-Мусса, 61), Тимбер, Зерруки (Смал, 46), Хван Ин Бом, Миламбо (Надже, 75), Пайшао (Уэда, 61), Хименес.

Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Вирц (Алейш Гарсия, 72), Терье (Адли, 72), Гримальдо (Белосьян, 80), Фримпонг, Андрих, Джака (Паласиос, 81), Бонифасе (Шик, 62).

Предупреждение: Траунер, 43.

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Лига чемпионов Фейеноорд Байер Алехандро Гримальдо Флориан Вирц автогол видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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