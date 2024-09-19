Кошмар для Роттердама. Байер в гостях отгрузил 4 мяча Феейенорду
Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо
19 сентября в 19:45 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Немецкий Байер в гостях отгрузил 4 мяча нидерландскому Феейенорду. Все голы были забиты в первом тайме.
Хозяева поля в Роттердаме ничего не сумели противопоставить немецкой машине Хаби Алонсо.
Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо, и еще один мяч записан как автогол.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4
Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)
Фейеноорд: Велленройтер, Ганцко, Белен, Траунер (Митчелл, 72), Лотомба (Хадж-Мусса, 61), Тимбер, Зерруки (Смал, 46), Хван Ин Бом, Миламбо (Надже, 75), Пайшао (Уэда, 61), Хименес.
Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Вирц (Алейш Гарсия, 72), Терье (Адли, 72), Гримальдо (Белосьян, 80), Фримпонг, Андрих, Джака (Паласиос, 81), Бонифасе (Шик, 62).
Предупреждение: Траунер, 43.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб дебютировал в ЛЧ в матче 1-го тура против ПСЖ (0:1)
Украинца хочет подписать «Бавария»