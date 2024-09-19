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Лига Чемпионов
Фейеноорд
19.09.2024 19:45 – 73 0 : 4
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 19:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:59
675
7

Фейеноорд – Байер, Црвена Звезда – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE

19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 19:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:59
675
7
Фейеноорд – Байер, Црвена Звезда – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за Бенфику в гостевом матче против клуба Црвена Звезда из Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия)

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия)

События матча

45’
ГОЛ ! Автогол забил Тимон Велленройтер (Фейеноорд).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Лига чемпионов смотреть онлайн Фейеноорд Байер Анатолий Трубин Црвена Звезда Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Андрій Заліщук
порнографія вРотердамі по повній)))
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+3
kotofey_
Байєр, справжня машина
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0
PUMA
Tower Bridge
19.09.2024 20:50
Убили всю интригу. Когда там Динамо выходит на поле?
 Ну какие же морские эти крысы 
Ответить
0
Strontium
Трубин впереди)   Как лохам забили.
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0
Tower Bridge
Убили всю интригу. Когда там Динамо выходит на поле?
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Donchanin
Писец конечно видеть в ЛЧ рекламу газпрома
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-2
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