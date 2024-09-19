Лига чемпионов19 сентября 2024, 19:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:59
675
7
Фейеноорд – Байер, Црвена Звезда – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE
19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов
19 сентября 2024, 19:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:59
675
7
19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за Бенфику в гостевом матче против клуба Црвена Звезда из Сербии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия)
19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия)
События матча
45’
ГОЛ ! Автогол забил Тимон Велленройтер (Фейеноорд).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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