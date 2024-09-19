Фейеноорд – Байер, Црвена Звезда – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE

19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за Бенфику в гостевом матче против клуба Црвена Звезда из Сербии.

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Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия)

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия)