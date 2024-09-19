Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой

«Бенфика» открыла для себя обновленную Лигу чемпионов выездным матчем против «Црвены Звезды». Фаворит встречи добыл победу со счетом 2:1 благодаря голам турецких игроков Актюркоглу и Кокчу.

Украинский вратарь Орлов Анатолий Трубин отразил 3 удара, пропустив один мяч в конце матча.

Далее в Лиге чемпионов Бенфика сыграет с Атлетико.

Лига чемпионов. 1-й тур

Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29

Црвена Звезда: Глейзер, Мимович (Гомеш, 26), Джига, Спайич, Йон-Ву, Крунич (Илич, 82), Элшник, Силас, Иванич, Олаинка (Милсон, 71), Дуарте (Ндиайе, 71)

Бенфика: Трубин, Ба (Каборе, 37), Силва, Отаменди, Фернандес, Кокчу (Мартинс, 88), Луис, Ди Мария (Бесте, 89), Актюркоглу, Павлидис (Амдуни, 89), Рольхайсер (Аурснес, 56)