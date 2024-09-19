Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
19.09.2024 19:45 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 21:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:26
1459
0

Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой

Анатолий помог команде начать еврокубковый сезон с победы

19 сентября 2024, 21:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:26
1459
0
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» открыла для себя обновленную Лигу чемпионов выездным матчем против «Црвены Звезды». Фаворит встречи добыл победу со счетом 2:1 благодаря голам турецких игроков Актюркоглу и Кокчу.

Украинский вратарь Орлов Анатолий Трубин отразил 3 удара, пропустив один мяч в конце матча.

Далее в Лиге чемпионов Бенфика сыграет с Атлетико.

Лига чемпионов. 1-й тур

Црвена Звезда – Бенфика 1:2
Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29

Црвена Звезда: Глейзер, Мимович (Гомеш, 26), Джига, Спайич, Йон-Ву, Крунич (Илич, 82), Элшник, Силас, Иванич, Олаинка (Милсон, 71), Дуарте (Ндиайе, 71)

Бенфика: Трубин, Ба (Каборе, 37), Силва, Отаменди, Фернандес, Кокчу (Мартинс, 88), Луис, Ди Мария (Бесте, 89), Актюркоглу, Павлидис (Амдуни, 89), Рольхайсер (Аурснес, 56)

По теме:
Фейеноорд – Байер – 0:4. Дубль Вирца. Видео голов и обзор матча
Црвена Звезда – Бенфика – 1:2. Как сыграл Трубин. Обзор матча ЛЧ
Атлетико – РБ Лейпциг, Брест – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE
Бенфика Црвена Звезда Лига чемпионов Анатолий Трубин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Бокс | 19 сентября 2024, 08:18 4
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?

Сергей Лапин не летел вместе с Александром

Болонья U-19 – Шахтер U-19 – 3:4. Дубль Цукванова. Видео голов и обзор
Футбол | 19 сентября 2024, 21:23 0
Болонья U-19 – Шахтер U-19 – 3:4. Дубль Цукванова. Видео голов и обзор
Болонья U-19 – Шахтер U-19 – 3:4. Дубль Цукванова. Видео голов и обзор

Победный гол забил на 90-й минуте Богдан Трифаненко

Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Футбол | 19.09.2024, 03:55
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев
Футбол | 19.09.2024, 14:25
Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев
Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
Футбол | 19.09.2024, 00:20
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
18.09.2024, 20:02 10
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 15
Бокс
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
18.09.2024, 15:38 58
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем