19 сентября на «Райко Митич» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Црвена Звезда» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Црвена Звезда

Команда представляет собой не частый случай, когда исторический гранд до сих пор доминирует в национальном футболе. Причем в случае звездашей вообще нет и близко какой-то конкуренции, и они штампуют один чемпионский титул за другим. А сейчас получилось еще и то, что у сербов выходило в последние десятилетия достаточно редко: они смогли квалифицироваться в основной, групповой раунд Лиги чемпионов. Сделать это было достаточно непросто: соперником у подопечных Владана Милоевича был Буде/Глимт, который еще и выиграл первый, домашний для себя матч со счетом 2:1. В итоге в Белграде, на этом же стадионе, в ворота амбициозных норвежцев нужно было забивать дважды, не пропуская ничего в ответ - и с этой двойной задачей справились уверенно, уже на 59-й минуте оформив итоговые 2:0.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне заметно сдал. И на международной арене, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов, и в Примейре, где не получилось защитить титул - лидерство захватил Спортинг, пусть даже именно орлы и боролись упорнее всех со львами. Заслуг 2022/2023 хватило для того, чтобы Рогер Шмидт получил еще один шанс, а сам тренер якобы в мае отказывал Баварии. Но, продав Жоау Невеша, Леонардо и Фелипе Морато, а также отпустив Жоао Марио и Давида Нереса, красно-белые показали неубедительный старт: 0:2 с Фамаликаном и, после пары побед, 1:1 с Морейренсе. Как итог, в сентябре наставником стал Бруну Лаже. Дебютный поединок с Санта-Кларой принес разгромные 4:1.

Статистика личных встреч

Аж 40 лет назад, в 1984-м, команды пересекались в тогда еще Кубке европейских чемпионов. Они обменялись домашними победами, но португальцы забили на гол больше.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Сербы лишены серьезной конкуренции дома, а гости сменили тренера. Ставим на победу португальцев (коэффициент - 1,9).