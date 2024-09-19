19.09.2024 19:45 – FT 1 : 2
Лига чемпионов19 сентября 2024, 22:38 |
143
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Црвена Звезда – Бенфика – 1:2. Как сыграл Трубин. Обзор матча ЛЧ
Команда украинца начала турнир с победы
19 сентября 2024, 22:38 |
143
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Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным открыла для себя обновленную Лигу чемпионом выездным матчем против Црвены Звезды.
В непростой встрече Орлы выиграли 2:1, а Трубин отразил три удара. Лучшим игроком матча признали аргентинского хавбека Анхеля Ди Марию.
Лига чемпионов. 1-й тур
Црвена Звезда – Бенфика 1:2
Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Милсон (Црвена Звезда).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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