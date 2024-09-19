Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным открыла для себя обновленную Лигу чемпионом выездным матчем против Црвены Звезды.

В непростой встрече Орлы выиграли 2:1, а Трубин отразил три удара. Лучшим игроком матча признали аргентинского хавбека Анхеля Ди Марию.

Лига чемпионов. 1-й тур

Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кокчу, 29