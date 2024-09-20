Тренер Бенфики: «Пробовали вывести Ди Марию на свободное пространство»

Вечером 19 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Црвена Звезда из Сербии дома проиграла Бенфике из Португалии (1:2). Голы забили: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кекчу, 29

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Бруну Лаже, тренер «Бенфики»: «Мы обрели уверенность с первым голом. Было жизненно важно, чтобы мы хорошо начали игру и выиграли три очка на старте этого нового формата Лиги чемпионов. Чтобы добиться победы, нужно много работать. Важную работу проделали игроки, вышедшие на замену, начиная с 60-й минуты. Нам пришлось это сделать, чтобы контролировать ход матча – это помогло нам вывести Ди Марию на свободное пространство, чтобы постараться забить третий гол».

Керем Актюркоглу, нападающий «Бенфики»: «Я чувствовал себя очень комфортно и уверенно с самого начала. Мои товарищи по команде и тренер оказали мне доверие. Я был очень рад голу и победе. Мы заслужили эту победу; мы играли очень хорошо. Это была сложная игра с громкими болельщиками, и было трудно победить здесь, но мы справились».

Владан Милоевич, тренер «Црвены Звезды»: «Мы сыграли хороший матч. Возможно, все было бы иначе, если бы нам удалось забить первыми, но это Лига чемпионов – все команды сильны, и вы не можете ошибаться».

Тими Элшник, полузащитник «Црвены Звезды»: «В нашей игре было несколько действительно хороших элементов, но нам нужно улучшиться, если мы хотим представлять угрозу для наших соперников. За исключением первых 25 минут или около того, когда мы пропустили два гола, мы показали действительно хорошую игру. Новый формат ЛЧ – очень интересно. С таким количеством разных соперников теперь больше шансов кого-то удивить. Гол в ворота «Бенфики» увеличит нашу уверенность в будущих матчах».

Хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча.