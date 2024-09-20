Хаби АЛОНСО: «В Лиге чемпионов всегда надо забивать голы. Мы довольны»

19 сентября в 19:45 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий Байер в гостях отгрузил 4 мяча нидерландскому Феейенорду. Все голы были забиты в первом тайме. Хозяева поля в Роттердаме ничего не сумели противопоставить немецкой машине Хаби Алонсо. Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо, и еще один мяч записан как автогол.

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Хаби Алонсо, главный тренер Байера: «Моя команда сегодня выступила очень хорошо. Мы играли очень зрело, хотя атмосфера была особенной. Моя команда хорошо поработала. В Лиге чемпионов вы всегда должны забивать голы, но вы также должны хорошо защищаться. Мы сделали это сегодня. Теперь нам нужно продолжать делать это в следующих играх. Мы хорошо выступили. Это было очень сосредоточенное выступление. Это только первая игра, но, конечно, мы довольны».

Флориан Вирц, лучший игрок матча: «Конечно, я рад награде и своим двум голам. Но для меня важнее то, что мы победили как команда. Это была сложная задача, за которую мы взялись и хорошо справились. Для меня было очень особенным наконец-то сыграть в Лиге чемпионов. Я с нетерпением жду еще много игр в этом сезоне. Надеюсь, гораздо больше. Я и представить себе не мог, что все сложится так хорошо. Последние несколько дней я был очень счастлив и представлял, что наконец-то буду играть в Лиге чемпионов. Я рад, что играл так, и мы хорошо играли как команда».

Гранит Джака, полузащитник Байера: «Мы очень хорошо справились с этой сложной выездной задачей. Мы не пропустили в обороне, и вы уже знаете, что у нас есть качество в атаке. Это был хороший первый шаг сегодня, но не более того».

Джереми Фримпонг, полузащитник Байера: «Я очень рад этому результату. Играть здесь, в Роттердаме, непросто. Для меня, как нидерландца, это была особенная игра, я также играл здесь за национальную сборную. Мы заслужили победу и задали тон всему сезону».

Тимон Велленройтер, вратарь Фейеноорда: «Вечер не мог пройти для нас хуже. Леверкузен воспользовался всеми своими ранними шансами. У нас тоже были шансы, но мы не забили. На самом деле, мы неплохо играли с мячом сегодня. Важны голы, и Леверкузен сегодня был явно лучше».