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Лига Чемпионов
Фейеноорд
19.09.2024 19:45 – FT 0 : 4
Байер
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:50
218
0

Фейеноорд – Байер – 0:4. Дубль Вирца. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:50
218
0
Фейеноорд – Байер – 0:4. Дубль Вирца. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября в 19:45 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкий Байер в гостях отгрузил 4 мяча нидерландскому Феейенорду. Все голы были забиты в первом тайме.

Хозяева поля в Роттердаме ничего не сумели противопоставить немецкой машине Хаби Алонсо.

Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо, и еще один мяч записан как автогол.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) 0:4

Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Автогол забил Тимон Велленройтер (Фейеноорд).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Байер автогол Фейеноорд видео голов и обзор Алехандро Гримальдо Лига чемпионов Флориан Вирц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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