Фейеноорд – Байер – 0:4. Дубль Вирца. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
19 сентября в 19:45 состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Немецкий Байер в гостях отгрузил 4 мяча нидерландскому Феейенорду. Все голы были забиты в первом тайме.
Хозяева поля в Роттердаме ничего не сумели противопоставить немецкой машине Хаби Алонсо.
Дубль оформил Флориан Вирц, также отличился Алехандро Гримальдо, и еще один мяч записан как автогол.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4
Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтер, 45 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб дебютировал в ЛЧ в матче 1-го тура против ПСЖ (0:1)
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву