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Фейеноорд
19.09.2024 19:45 - : -
Байер
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19 сентября 2024, 04:03 | Обновлено 19 сентября 2024, 04:04
11
0

Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 19:45 по Киеву

19 сентября 2024, 04:03 | Обновлено 19 сентября 2024, 04:04
11
0
Фейеноорд – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября на «Де Кейп» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» встретится с «Байером». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда стала чемпионом Нидерландов в 2023-м году. И пыталась сохранить этот статус, но в итоге в упорной гонке за золотой трофей достался на этот раз ПСВ. Нельзя считать, что Гордость Востока провалилась, но все-таки решили в Роттердаме отреагировать на допущенный шаг назад. Тренером стал Бриан Приске, который вернул лидерство в чешском футболе пражской Спарте. Продав в Брайтон Виффера и раздав многих футболистов по арендам, на освободившееся место набирали других игроков. Уже в сентябре были подписаны Лотомба из Ниццы и Хван Ин Бом из Црвены Звезды. Датский наставник дебютировал с победы над прямым конкурентом, ПСВ, в Суперкубке, обыграв того в чужом логове, в Эйндховене (по пенальти после 4:4). Но потом в Эредивизии гранд терял очки, играя только вничью с Виллем II и Спартой, а в сентябре - и с Гронингеном.

Байер

Клуб начал осень, уже не имея нагрузки в виде своей беспроигрышной серии. В прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо проиграли только однажды, Аталанте в Лиге Европы. На внутренней арене получилось в ярком стиле, досрочно, взять первую серебряную салатницу в истории. В итоге к чемпионству еще и кубок Германии прибавили. Летом получилось сохранить и талантливого наставника, и ведущих игроков - даже, казалось, согласованный уже трансфер Та в Баварию сорвался. А подписание Терье, Алеиша Гарсии и Мукиеле расширили обойму. Но начинали аспиринщики после паузы не особенно убедительно. Они проигрывали в Суперкубке до 88-й минуты, но дожали Штутгарт в серии пенальти. За этим последовали минимальные победы над Боруссией (Менхенгладбах) в Бундеслиге и Карл Цейс Йена в кубке. И, наконец, РБ Лейпциг оборвал серию, выиграв 3:2 в Леверкузене. Но осень начали с разгромной, 4:1, победы над Хоффенхаймом.

Статистика личных встреч

Единственный раз стороны играли в Кубке УЕФА в 1987-м году. Тогда чуть сильнее были немцы: ничья дома, минимальная победа 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Согласимся - ждем победы гостей из Германии (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
19 сентября 2024 -
19:45
Байер
Победа Байера 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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