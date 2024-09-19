Шахтер – на 7-й позиции. Таблица Юношеской лиги УЕФА после 1-го тура

19 сентября состоялось доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

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Днем ранее поединок был приостановлен на 8-й минуте при счете 0:0 из-за сильного дождя. В доигрывании зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой горняков со счетом 4:3.

Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил на 90-й минуте, Богдан Трифаненко, который вышел на замену в конце игры.

Шахтер в общей таблице Лиги чемпионов набрал 3 очка и делит с Монако 7–8 места среди 36 команд.

Юношеская лига УЕФА

17–19 сентября

Путь чемпионов. Раунд 1

17.09. 16:00. Брера Струмица – Сараево – 2:2

18.09. 14:00. Кайрат Алматы – Академия Ребежа – 2:1

18.09. 17:00. Биллис – Коррику – 1:2

18.09. 18:00. Даугавпилс – Клифтонвилл – 1:0

18.09. 18:00. Динамо Тбилиси – Будучност – 3:2

18.09. 18:30. Хонка – Валлетта – 1:0

18.09. 19:00. динамо минск – Пюник Ереван – 4:2

18.09. 19:00. Жальгирис – Нью-Сейнтс – 3:2

18.09. 19:30. Линкольн Ред Импс – Марибор – 0:6

18.09. 19:30. Калев Таллин – Санта Колома – 7:0

18.09. 21:00. ХБ Торсхавн – Нидеркорн – 1:2

18.09. 21:40. Дублин – Стьярнан – 3:0

Основной путь. 1-й тур

17.09. 15:00. Янг Бойз – Астон Вилла – 2:1

17.09. 15:00. Ювентус – ПСВ – 1:0

17.09. 15:00. Спортинг – Лилль – 2:2

17.09. 15:30. Милан – Ливерпуль – 0:0

17.09. 17:00. Реал Мадрид – Штутгарт – 1:0

17.09. 17:00. Бавария – Динамо Загреб – 2:1

18.09. 14:00. Спарта Прага – РБ Зальцбург – 2:3

18.09. 16:00. Селтик – Слован Братислава – 4:0

18.09. 16:00. ПСЖ – Жирона – 0:2

18.09. 16:30. Брюгге – Боруссия Д – 1:1

18.09. 17:00. Манчестер Сити – Интер – 2:4

19.09. 14:00. Црвена Звезда – Бенфика – 1:2

19.09. 15:00. Фейенорд – Байер Леверкузен – 1:2

19.09. 15:00. Брест – Штурм Грац – 1:4

19.09. 15:30. Аталанта – Арсенал – 4:1

19.09. 16:00. Монако – Барселона – 4:3

19.09. 17:00. Болонья – Шахтер – 3:4

19.09. 17:00. Атлетико – РБ Лейпциг – 4:0

Турнирная таблица