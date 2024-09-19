Супертриллер. Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей

19 сентября в 17:00 состоялось доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречались на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.

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Днем ранее поединок был приостановлен на 8-й минуте при счете 0:0 из-за сильного дождя.

Зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой горняков со счетом 4:3.

Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил на 90-й минуте, Богдан Трифаненко, который вышел на замену в конце игры.

Шахтер в общей таблице Лиги чемпионов набрал 3 очка и входит в топ-10 среди 36 команд.

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур, 19 сентября

Болонья U-19 (Италия) – Шахтер U-19 (Украина) – 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90