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Молодежные турниры
19 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:31
2174
11

Супертриллер. Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей

Дубль оформил Цуканов, победный гол забил Трифаненко на 90-й минуте

19 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:31
2174
11
Супертриллер. Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
ФК Шахтер

19 сентября в 17:00 состоялось доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречались на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее поединок был приостановлен на 8-й минуте при счете 0:0 из-за сильного дождя.

Зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой горняков со счетом 4:3.

Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил на 90-й минуте, Богдан Трифаненко, который вышел на замену в конце игры.

Шахтер в общей таблице Лиги чемпионов набрал 3 очка и входит в топ-10 среди 36 команд.

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур, 19 сентября

Болонья U-19 (Италия) – Шахтер U-19 (Украина) – 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Pavel_i_CO
А на фото, замість переможців, наліпили різних Мудакових, Пєдріньєй, Бондарєй, Сссіканов)
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+2
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Умник
А может Цуканову дадите шанс?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Дуже добре👍
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+1
Fitness.sports
С 15 командой серии А прошедшего сезона только победа!
Мои поздравления!!!
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0
Donchanin
Молодчаги пацаны!!! 
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0
Андрій Заліщук
Молодці!!!
Ответить
0
New Zealander
Супер. 
Ответить
-1
Main
Молодцы!
Ответить
-1
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