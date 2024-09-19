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19 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:36
762
0

Болонья U-19 – Шахтер U-19 – 3:4. Дубль Цукванова. Видео голов и обзор

Победный гол забил на 90-й минуте Богдан Трифаненко

19 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:36
762
0
Болонья U-19 – Шахтер U-19 – 3:4. Дубль Цукванова. Видео голов и обзор
ФК Шахтер. Виктор Цуканов (справа)

19 сентября в 17:00 состоялось доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречались на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее поединок был приостановлен на 8-й минуте при счете 0:0 из-за сильного дождя.

Зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой горняков со счетом 4:3.

Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил на 90-й минуте, Богдан Трифаненко, который вышел на замену в конце игры.

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур, 19 сентября

Болонья U-19 (Италия) – Шахтер U-19 (Украина) – 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

Видео голов и обзор матча

Голы Шахтера

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Лига чемпионов Болонья Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА доигрывание матча Виктор Цуканов Болонья U-19 Болонья - Шахтер видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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