Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать

18:4 – таковым оказался финишный итог матча «Болонья» – «Шахтер» в контексте ударов по воротам. Итальянская команда на голову превзошла украинскую. А еще хозяева превзошли гостей в прессинге, в интенсивности, в инициативе.

Если в сухом остатке, то можно констатировать, что команда Пушича банально отскочила. Даже при условии, что наиболее реальный момент для взятия ворот создали именно дончане (в самом дебюте встречи Судаков уж слишком бесхитростно пробил с одиннадцатиметровой отметки).

Однако у меня сложилось устойчивое впечатление, что ощутимая игровая доминация «россоблу», особенно во второй половине встречи, вызвана в первую и в последнюю очередь пассивностью чемпионов Украины.

Я не знаю, почему так. Я не могу дать ответ на вопрос – почему «Шахтер» отказался от своей игры – агрессивной, активной, интенсивной. «Шахтерской», одним словом. Все то, что проповедует почти на каждой пресс-конференции Пушич – об игровой красоте, о зрелищности и стиле, в игре против «Болоньи» в исполнении его команды не было.

И это странно. Странно, если не сказать больше. А я скажу больше. Потому что случай-то простой, как удар Судакова с «точки».

«Болонья» сейчас не та, что была в минувшем сезоне. Об этом мы говорили и накануне игры, и старт «борзых» в новом сезоне чемпионата Италии это «не то» и наглядно продемонстрировал, и не менее наглядно подтвердил. Команда в четырех турах серии А добыла три ничьи при одном поражении.

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И в этом как раз нет ничего странного, ничего осудительного, ибо команда поменялась очень существенно. И вряд ли в лучшую сторону. Ушли четыре футболиста, определявшие в прошлом сезоне игровое лицо «Болоньи», а еще один определявший то лицо травмирован. Ушел на повышение в «Ювентус» и главный творец болонского чуда – Тьяго Мотта. На его место пришел Винченцо Итальяно, которому понадобился целый сезон, чтобы сделать на предыдущем рабочем месте свое маленькое чудо – флорентийское.

Если в общем, двумя словами, то нынешняя «Болонья» похожа на ту, образца минувшего сезона, лишь вывеской. Вот если бы у «Шахтера» по каким-то причинам не оказалось в стартовом составе Судакова, Матвиенко, Зубкова, Эгиналду, Сикана, а в довесок еще и Пушича, то такой «Шахтер» на данном отрезке пути, то есть в начале нового сезона, был бы объективно слабее того, в котором были вышеперечисленные товарищи.

Нынешняя «Болонья» – не высококлассная команда. Да, она все равно остается итальянской и по сути, и по духу, и играть против итальянских команд нашим командам, в том числе «Шахтеру», всегда сложно. Но если и была возможность сыграть удачно, если и был шанс на победу, то этот шанс был 18 сентября.

Но «Шахтер» свой шанс благополучно профукал. Да, у меня тоже не идет из головы тот момент в самом начале игры, с пенальти. Реализуй его Судаков – и кто знает, как бы в дальнейшем сложился исход противостояния. Я не исключаю, что он сложился бы именно в нашу пользу.

Однако, с другой стороны, нереализованный пенальти как нельзя лучше вписывается в высказанную мной выше теорию. «Шахтер» был неубедителен, «Шахтер» отказался от своей игры, причем отказался, насколько я понимаю, сознательно, поэтому дрянной удар Судакова с одиннадцатиметровой отметки не стал исключением из правила. Надо полагать, что он, тот удар, и не мог стать исключением из правила. Особенно, если учесть, в какой сейчас прострации находится Георгий.

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Если правда то, что не так давно «Наполи» был готов заплатить за Судакова сорок миллионов евро, то, как по мне, нужно было не просто принимать это предложение неаполитанского клуба, а встречать гостей из юга Италии с караваем. И красиво упаковать «предмет продажи». Ну, хотя бы красной тесемочкой перевязать.

Но «Шахтер» хотел заработать на трансфере своего нового таланта не меньше, чем заработал на продаже Мудрика. Ну, и вот теперь видно, что уже вряд ли заработает даже сорок миллионов. Потому что Судаков сейчас, как та «Болонья», тоже не тот, что был. Но если у «Болоньи» есть возможность для роста и прогресса, то у Георгия такой возможности лично я не вижу. И тому подтверждение – не только матчи за клуб, но и за сборную.

Да что там говорить, если безоговорочно лучшим игроком поединка в составе «Шахтера» называется голкипер, то это значит, что что-то пошло явно не так.

А вот то, что пошло не так. Отсутствие высокого прессинга со стороны дончан, ориентация лишь на диагональные забрасывания мяча в чужую зону, игра вторым номером, много индивидуального брака, отсутствие скорости в атаке. «Шахтер» явно осторожничал. «Шахтер» явно играл на результат. На ничейный результат.

Можно ли упрекать команду Пушича в осторожности? Можно и нужно, если учитывать контекст. О контексте было сказано выше. Если бы Пушич попробовал рискнуть, то его команда могла бы иметь после первого тура не одно, а полновесных три очка.

Но Пушич выбрал синицу в руке.

Не оказалась бы эта синица по факту уткой под кроватью. Потому что дальше будет в разы сложнее. Дальше – снова итальянская команда. Но не разбалансированная, не сырая и не строящаяся. А уже давно построенная. И оптимизма перед «Аталантой» у меня немного.