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Лига Чемпионов
Аталанта
19.09.2024 22:00 – FT 0 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:12
627
2

С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ

Соперники Шахтера голов не забивали

19 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:12
627
2
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между Аталантой и Арсеналом, которые являются соперниками Шахтера в обновленном формате турнира.

Встреча завершилась без голов, хотя команды имели достаточное количество шансов. У Аталанты должен был забивать Матео Ретеги, который во втором тайме не реализовал пенальти. Удар игрока с точки потянул Давид Райя, который тут же отразил добивание форварда.

Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

Именно с Аталантой команда Марино Пушича сыграет в следующем туре 2 октября, а с Арсеналом встретится 22 октября.

Лига чемпионов. 1-й тур

Аталанта - Арсенал 0:0

Аталанта: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Хьен, Дзаппакоста (Белланова, 70), Руджери (Пашалич, 90), Де Роон, Эдерсон, Де Кетеларе (Куадрадо, 60), Лукман (Самарджич, 90), Ретеги (Дзаньоло, 70)

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер (Калафьори, 73), Парти (Жоржиньо, 57), Райс, Хаверц, Сака (Стерлинг, 73), Мартинелли, Жезус (Троссард, 57)

На 51-й минуте Ретеги не забил пенальти

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Арсенал Лондон Аталанта Лига чемпионов Александр Зинченко Шахтер Донецк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Судаков,цей італієць,хай вчаться в Гаррі той по три штуки за матч забиває,без шансів для воротаря.Р.S.Якщо правоногий гравець пробиває,низом в праву сторону від воротаря,то він боїться промазати,значить йому і не довіряти бити пеналь.
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Saar
Нажаль, пенальті не забили(((Мда, Шахтарю від Аталанти -торба!
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