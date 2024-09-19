С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ

Состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между Аталантой и Арсеналом, которые являются соперниками Шахтера в обновленном формате турнира.

Встреча завершилась без голов, хотя команды имели достаточное количество шансов. У Аталанты должен был забивать Матео Ретеги, который во втором тайме не реализовал пенальти. Удар игрока с точки потянул Давид Райя, который тут же отразил добивание форварда.

Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

Именно с Аталантой команда Марино Пушича сыграет в следующем туре 2 октября, а с Арсеналом встретится 22 октября.

Лига чемпионов. 1-й тур

Аталанта - Арсенал 0:0

Аталанта: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Хьен, Дзаппакоста (Белланова, 70), Руджери (Пашалич, 90), Де Роон, Эдерсон, Де Кетеларе (Куадрадо, 60), Лукман (Самарджич, 90), Ретеги (Дзаньоло, 70)

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер (Калафьори, 73), Парти (Жоржиньо, 57), Райс, Хаверц, Сака (Стерлинг, 73), Мартинелли, Жезус (Троссард, 57)

На 51-й минуте Ретеги не забил пенальти