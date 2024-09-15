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Аталанта
19.09.2024 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2024, 22:24 |
52
0

Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 19 сентября в 22:00

15 сентября 2024, 22:24 |
52
0
Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Аталанта» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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