Лига чемпионов15 сентября 2024, 22:24 |
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Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 19 сентября в 22:00
15 сентября 2024, 22:24 |
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В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Аталанта» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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