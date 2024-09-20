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Лига Чемпионов
Аталанта
19.09.2024 22:00 – FT 0 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:38
82
0

Аталанта – Арсенал – 0:0. Ретеги не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:38
82
0
Аталанта – Арсенал – 0:0. Ретеги не забил пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0).

Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давид Райя.

22:00. Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Ретеги, 51 (Аталанта)

Видеообзор матча

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Аталанта Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор Матео Ретеги Давид Райя пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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