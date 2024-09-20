Лига чемпионов20 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:38
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Аталанта – Арсенал – 0:0. Ретеги не забил пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:38
82
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Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0).
Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давид Райя.
22:00. Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:0
Незабитый пенальти: Ретеги, 51 (Аталанта)
Видеообзор матча
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