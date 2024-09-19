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Аталанта
19.09.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 04:35 | Обновлено 19 сентября 2024, 04:36
82
0

Аталанта – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

19 сентября 2024, 04:35 | Обновлено 19 сентября 2024, 04:36
82
0
Аталанта – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 сентября на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда имела и раньше успехи при Гасперини - потому ему прощались в Бергамо и спады, и неудачи. Но на пик бергамаски вышли в прошлом сезоне, сумев и в Серии А вернуться в квартет лидеров, и, главное, взять первый большой трофей в виде Лиги Европы. Правда, была ложка дегтя: снова в финале кубка Италии Богиня капитулировала против нестабильного Ювентуса. Смущало то, как масштабно перекраивался летом коллектив. Да, Скамакка просто получил тяжелую травму, а Миранчук был полезен, но не основной. Но не понятно решение продать Копмейнерса, самого, пожалуй, опасного полузащитника всей Серии А, причем прямым конкурентам, в Турин. А ведь были еще Баккер, Муссо, Голлинин, Хатебур и так далее. Да, новичков тоже набрали любопытных и даже именитых: Годфри, Дзаньоло, Сулеймана, Брешианини, Самарджич, Белланова, Куадрадо, Коссуну, Руй Патрисиу. Но, кажется, их банально пришло слишком много. Пусть даже срочно купленный Ретеги сразу начал вовсю забивать. Как итог, проиграли не только мадридскому Реалу в Суперкубке, но и, в Серии А, Торино и Интеру, победив только Лечче да, в перестрелке на выходных, Фиорентину.

Арсенал

Клуб пережил непростые времена. Но, кажется, все-таки угадал Крэнке, когда доверился Артете, и терпел его осечки. Микель выстроил коллектив, которому только наличие Манчестер Сити не дало в 2023-м и особенно в 2024-м стать чемпионом Англии. Примечательно, что перед новой попыткой испанец не особенно активничал на трансферном рынке. Долгое время единственным новичком был Калафьори, но в концовке прикупили Мерино и арендовали Нето (явно в связи с уходом Рэмсдейла как второго голкипера) и Стерлинга. Старт у канониров был бы уверенным, но после солидной победы над Астон Виллой они потеряли очки с Брайтоном - подвел Райс, оставив в меньшинстве партнеров практически на весь второй тайм. Ну, а после паузы на сборные был матч с Тоттенхэмом. Дерби Северного Лондона получилось выиграть, несмотря на кадровые проблемы.

Статистика личных встреч

Впервые бергамаски сыграют против лондонского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но помним, что Артета достаточно прагматичен. Ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
19 сентября 2024 -
22:00
Арсенал
Тотал голов меньше 3.0 1.61 Сделать ставку
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Аталанта Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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