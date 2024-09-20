Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАСПЕРИНИ: «У нас был шанс выйти вперед, если бы забили пенальти Арсеналу»
Лига Чемпионов
Аталанта
19.09.2024 22:00 – FT 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2024, 04:41 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:03
152
0

ГАСПЕРИНИ: «У нас был шанс выйти вперед, если бы забили пенальти Арсеналу»

Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись нулевой ничьей

20 сентября 2024, 04:41 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:03
152
0
ГАСПЕРИНИ: «У нас был шанс выйти вперед, если бы забили пенальти Арсеналу»
УЕФА. Джан Пьеро Гасперини

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0). Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давид Райя.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини: «У нас был шанс выйти вперед 1:0 с пенальти. Жаль, потому что Ретеги провел отличную игру. У нас была отличная защита и игра с характером. «Арсенал» — отличная команда, которую трудно обыграть. Мы сделали то, что должны были сделать в этой игре».

Хуан Куадрадо, нападающий «Аталанты»: «Болельщики – наши главные игроки, мы надеемся подарить им радость, как им самим, так и городу. Я дважды видел возможность обыграть и ударить – и воспользовался ею. Это было близко. Я все еще нахожу свою лучшую форму, но приближаюсь к ней».

Мартен Де Рон, капитан «Аталанты»: «Это была очень сбалансированная игра. По правде говоря, у нас просто была возможность с пенальти. Это сложное соревнование, полное лучших команд. Вы могли заметить атмосферу с трибун, это было невероятно под светом софитов».

Адемола Лукман, нападающий «Аталанты»: «Против такой команды, как «Арсенал», сложно найти место, это топовая команда. Атмосфера была отличной, как и наша игра».

Шарль Де Кетеларе, нападающий «Аталанты»: «Это хороший результат, но из-за пенальти мы разочарованы. Игра была очень напряженной. Пенальти – это обидно, но это футбол». «С учетом того, как мы сегодня защищались, одного гола было бы достаточно, чтобы победить. «Арсенал» – отличная команда, это важное очко».

Эдерсон из Аталанты, лучший игрок матча: «Это отличная команда, они играют, чтобы выиграть титул. Я доволен нашей командой. Я начал с защиты, затем обрел больше уверенности и шел вперед».

По теме:
СИМЕОНЕ: «Мы контролировали игру. Отличный гол Хименеса принес нам победу»
Суперсэйв. Райя рассказал, как ему удалось отбить пенальти и добивание
АРТЕТА: «Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел».
Аталанта Арсенал Лондон Лига чемпионов Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция Хуан Куадрадо Мартен де Рон Адемола Лукман Шарль де Кетеларе
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Футбол | 19 сентября 2024, 07:44 9
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду

Украинца хочет подписать «Бавария»

Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Футбол | 20 сентября 2024, 02:59 0
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце

20-летний защитник Артем Бенедюк провел сезон в аренде в Заре U-19

ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Футбол | 20.09.2024, 00:37
ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Футбол | 19.09.2024, 18:50
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Бокс | 19.09.2024, 08:18
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
18.09.2024, 00:36 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 13
Футбол
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 312
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем