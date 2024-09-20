ГАСПЕРИНИ: «У нас был шанс выйти вперед, если бы забили пенальти Арсеналу»

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0). Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давид Райя.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини: «У нас был шанс выйти вперед 1:0 с пенальти. Жаль, потому что Ретеги провел отличную игру. У нас была отличная защита и игра с характером. «Арсенал» — отличная команда, которую трудно обыграть. Мы сделали то, что должны были сделать в этой игре».

Хуан Куадрадо, нападающий «Аталанты»: «Болельщики – наши главные игроки, мы надеемся подарить им радость, как им самим, так и городу. Я дважды видел возможность обыграть и ударить – и воспользовался ею. Это было близко. Я все еще нахожу свою лучшую форму, но приближаюсь к ней».

Мартен Де Рон, капитан «Аталанты»: «Это была очень сбалансированная игра. По правде говоря, у нас просто была возможность с пенальти. Это сложное соревнование, полное лучших команд. Вы могли заметить атмосферу с трибун, это было невероятно под светом софитов».

Адемола Лукман, нападающий «Аталанты»: «Против такой команды, как «Арсенал», сложно найти место, это топовая команда. Атмосфера была отличной, как и наша игра».

Шарль Де Кетеларе, нападающий «Аталанты»: «Это хороший результат, но из-за пенальти мы разочарованы. Игра была очень напряженной. Пенальти – это обидно, но это футбол». «С учетом того, как мы сегодня защищались, одного гола было бы достаточно, чтобы победить. «Арсенал» – отличная команда, это важное очко».

Эдерсон из Аталанты, лучший игрок матча: «Это отличная команда, они играют, чтобы выиграть титул. Я доволен нашей командой. Я начал с защиты, затем обрел больше уверенности и шел вперед».